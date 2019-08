Neuquén recurrirá a la Justicia Federal si el Gobierno congela el precio del crudo

"Acabo de cortar con él -por Gaitán- para comentarle cómo iba a suceder esto, los términos en que nos plantearon la normativa. Una vez que se publique en el Boletín Oficial, el fiscal tomará la decisión de por qué vía corresponde que se lleven a cabo estas medidas", afirmó vía telefónica desde Aeroparque el funcionario provincial.

Acerca de cómo fueron las instancias de diálogo con el Gobierno nacional, afirmó que existieron intentos previos en el marco de la informalidad, pero que en la reunión convocada para las 17 en Buenos Aires no hubo negociación, sólo información. "Hoy -por el jueves- convocaron a una reunión donde el Gobierno nos transmitió, porque no fue un diálogo, que iba a mantener el formato de la resolución. Es decir, congela el precio del barril de crudo y fija el tipo de cambio al viernes pasado -$46,20-", detalló Monteiro.

Y agregó al respecto: "Una vez que hablaron las compañías, pedimos la palabra y rechazamos de plano la medida, porque consideramos que está violando todos los derechos de las provincias productoras de hidrocarburos y sus recursos. Afecta el valor de esos recursos no renovables, además de tirar por tierra todo lo que nos costó, al gobierno de la provincia, de la Nación, a las empresas y a los sindicatos, construir un marco de competitividad para el desarrollo de Vaca Muerta".

"No podemos entender que el Gobierno tome esta medida a sabiendas del impacto que puede llegar a tener", concluyó respecto a la imposibilidad de buscar una salida distinta a la propuesta por Mauricio Macri y su Gabinete.

Monteiro afirmó que el Ejecutivo provincial respalda la medida de Nación, aunque reclamó que existiera un reparto de las cargas y que no todo el costo recayera sobre provincias y empresas. "Nosotros estuvimos de acuerdo y le pedimos a Nación que implementara un espacio de discusión para debatir las metodologías, de cómo se iba a aplicar esa medida. Por eso el Gobernador -Omar Gutiérrez- habló el miércoles con el secretario -Gustavo- Lopetegui, el ministro -Nicolás- Dujovne y el ministro -Rogelio- Frigerio y los funcionarios nacionales abrieron un espacio, por lo menos eso dijeron, para discutir", comentó desde la terminal aeroportuaria.

Respecto a de qué forma Nación implementaría la medida, autoridades oficiales informaron que sería a través del Boletín Oficial y que se "enmarcará dentro" de la Ley de Abastecimiento sancionada en 1974.

La propuesta provincial en dos frases del Ministro

"Nosotros llevamos propuestas trabajadas con el Ministro de Economía de la provincia -Norberto Alfredo Bruno- y algunas compañías productoras, y la verdad es que no fueron escuchadas. Convocaron a una reunión para decir solamente lo que iban a hacer, no hubo más espacio para decir lo que uno quería decir y levantarse e irse. El ida y vuelta no existió para ver de qué manera podíamos llegar a una implementación consensuada".

"Nosotros propusimos que los costos fueran compartidos. Lo que planteamos es distribuir entre el sector de producción -upstream-, refinamiento -downstream-, y el Gobierno el costo en partes iguales. De esta manera, Nación no asume ningún costo. Todo es absorbido por las provincias y las empresas".

LEÉ MÁS

No hubo consenso con las petroleras y se congelará la tarifa de naftas

Una carta que por ahora frena la "plancha" del crudo y el dólar petrolero

Jorge Sapag sobre el congelamiento de la tarifa de las naftas: "Vaca Muerta se ha puesto en grave riesgo"