A 50 años del golpe de Estado, las seis mujeres desaparecidas en Neuquén

Eran jóvenes de entre 21 y 27 años. Fueron secuestradas por las Fuerzas Armadas y nunca se supo sobre su paradero.

En Neuquén , seis mujeres de entre 21 y 27 años fueron secuestradas entre 1976 y 1977 por la última dictadura cívico-militar en Argentina y permanecen desaparecidas .

Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas ( CONADEP ), alrededor del 30% de las víctimas de la dictadura fueron mujeres. Diversos estudios sostienen que la violencia ejercida sobre ellas tuvo características particulares, con prácticas sistemáticas que incluyeron delitos contra la integridad sexual .

Durante años, esas violencias no fueron consideradas parte del plan represivo. Recién en 2010 comenzaron a ser reconocidas judicialmente como delitos de lesa humanidad . En Neuquén, en 2021, un tribunal condenó a once militares por hechos de abuso y violación cometidos en centros clandestinos.

Jóvenes, militantes y estudiantes

Las seis mujeres desaparecidas en la región compartían características comunes: eran jóvenes, tenían inserción en espacios educativos o laborales y participaban en actividades políticas, sociales o culturales.

Cinco de ellas fueron secuestradas en junio de 1976, en el marco de operativos coordinados. Fueron trasladadas a comisarías, dependencias policiales y centros clandestinos de detención, entre ellos “La Escuelita” de Neuquén y su correlato en Bahía Blanca.

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Entre los casos documentados aparece el de Alicia Pifarré, actriz e integrante de un grupo teatral, que también militaba en el PRT-ERP y estudiaba en la Universidad Nacional del Comahue. Fue secuestrada el 9 de junio de 1976 y trasladada a centros clandestinos donde otros detenidos reconocieron su presencia a través de su voz durante las sesiones de tortura.

Arlene Seguel, estudiante de Servicio Social, fue secuestrada el 12 de junio de 1976 en Cutral Co. Según testimonios judiciales, fue llevada a distintos centros de detención y vista por última vez en Bahía Blanca.

Secuestros, maternidad y desaparición

Susana Mujica tenía 27 años, era docente universitaria y madre de dos niños cuando fue secuestrada junto a su alumna Cecilia Vecchi el 9 de junio de 1976.

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Ambas fueron trasladadas a dependencias policiales y luego a centros clandestinos. Testimonios de sobrevivientes indican que Mujica fue sometida a torturas. Desde su desaparición no se volvió a tener información sobre su paradero.

Cecilia Vecchi, de 21 años, también estudiante de Servicio Social, fue vista por última vez en un centro clandestino en Bahía Blanca. Su familia continuó la búsqueda durante décadas sin obtener respuestas.

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Mirta Tronelli, trabajadora estatal y estudiante universitaria, fue secuestrada el 11 de junio de 1976. Su detención se produjo en su lugar de trabajo, luego de haber buscado información sobre una amiga desaparecida.

Nacimientos en cautiverio: el nieto 140

Uno de los casos documentados es el de Graciela Romero, secuestrada junto a su pareja, Raúl Metz, en diciembre de 1976. Estaba embarazada y dio a luz en cautiverio en abril de 1977. Su hijo fue apropiado y recuperó la identidad en julio de 2025, tras una incansable búsqueda por parte de su hermana, Adriana Metz Romero.

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Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que Graciela y Raúl permanecieron detenidos en el centro clandestino "La Escuelita" de Neuquén y luego fueron llevados a la de Bahía Blanca. Allí la joven dio a luz a un varón.

Su hermana, tenía un año cuando las fuerzas represivas se llevaron a sus padres. Vivió un tiempo con unos vecinos y luego se crio con sus abuelos. En 1999 se presentó en el juzgado de Bahía Blanca donde comenzó un extenso camino hasta la búsqueda de su hermano.