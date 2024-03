Acuerdo de CALF: descuentos en vehículos eléctricos y estaciones de carga en la ciudad

El acuerdo establece que la Cooperativa proveerá la mano de obra, las herramientas de trabajo y los equipos . La cantidad y la ubicación de dichas fuentes serán determinadas de manera conjunta con ENYI y con la autoridad competente, teniendo en cuenta que se deberá considerar que el rango de consumo debe ser adecuado para cargadores de no menos de 15 amperes por hora/consumo.

Quiroga destacó que “CALF es pionera en el uso y promoción de medios de transporte amigables con el ambiente propulsados por energías alternativas no derivadas de combustibles sólidos” y aclaró que los consumos de electricidad generados por estos usuarios en los puntos de carga estarán a cargo de la Cooperativa.

Por su parte, Aguirre señaló que “Neuquén es una de las ciudades del país con mayor demanda de productos amigables con el ambiente, con un mercado creciente de vehículos eléctricos”. En este sentido, resaltó la rápida amortización de estos vehículos, teniendo en cuenta, el precio de los combustibles fósiles.

ENYI que es el representante oficial en Neuquén de la firma Segway, y se compromete a brindar facilidades de pago y descuentos que podrán oscilar entre un 5 y 10 por ciento según el vehículo y modelo para todos los asociados a la Cooperativa.

En el artículo primero del acuerdo firmado este lunes, se establece que "la Cooperativa y ENYI convienen en establecer relaciones de complementación, cooperación y asistencia recíproca en materia de movilidad sustentable, conforme los términos y condiciones del presente convenio".

Electromovilidad: 2035, ¿el año del cambio?

Allá por 1992, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro se establecieron las cumbres del clima COP (Conference of the Parties). Se las pensó como reuniones internacionales de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y expertos que tienen como objetivo principal negociar y tomar decisiones para abordar el cambio climático a nivel mundial.

A fines del 2023 se realizó la COP28 de Dubai, y han llegado a un acuerdo para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Se trata de un objetivo sin precedentes que abre un nuevo capítulo para la industria de los vehículos eléctricos.

¿Cómo se prepara el mundo para este nuevo escenario? Como no podía ser de otra manera, hay distintas urgencias. En un repaso fugaz, vemos que Canadá arranca a todo motor con los autos eléctricos de batería, enchufables y de hidrógeno; Europa reclama una estrategia industrial y Alemania recortó los subsidios a los vehículos "verdes".