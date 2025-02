Acuerdo para comenzar las clases en la Escuela Primaria 105 de Vista Alegre

Asimismo, Martínez explicó que debieron esperar el envío formal del pedido por parte de la dirección de la escuela, que se hizo el miércoles de la semana pasada. Una vez colocados los dispositivos se realizará la instalación eléctrica y se proyecta que, a mediados de la próxima semana, estén en condiciones de utilizarse.

Ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martinez, con padres de la escuela 105 de vista alegre (1).jpg

La cartera educativa informó que se trabaja también en el proyecto de construcción de una nueva escuela primaria, tal lo conversado con las familias, docentes y directivos en reuniones realizadas los últimos meses. Los detalles serán abordados en próximos encuentros.

Los padres habían realizado una medida de fuerza para convocar a Educación

La protesta de los padres de la Escuela 105 comenzó a las 16:30 del lunes, tras ser convocados a una reunión por parte de directivos, donde dieron a conocer un informe sobre la situación en que se encuentra el establecimiento educativo y la forma en que se daría inicio al ciclo lectivo.

Luego de conocer esta situación, donde les dijeron que no habían aulas para todos los alumnos, los padres decidieron iniciar una protesta y realizan un corte en el ingreso al Dique Ballester, del lado de Neuquén.

"Hace años que se viene reclamando la ampliación de la escuela o la construcción de un nuevo edificio, ya que tiene más de 80 años, ya que no se encuentra en condiciones y la matrícula crece año tras año", explicó Valeria, una de las mamás en diálogo con LU5.

"Se garantizó en diciembre la puesta de cinco tráilers para dar inicio al inicio de clases ahora, pero es algo que no pasó y ayer nos encontramos con que nunca los trajeron", manifestó indignada.

La mujer aclaró que a este establecimiento concurre la mayor parte de los chicos del sector norte de la localidad, ya que es la única escuela primaria que hay en esa zona. "Este año la matrícula aumentó de 250 a casi 300 chicos", contó.

En este contexto, la propuesta de los directivos de la escuela fue "brindar las clases una semana a unos grados y otras semanas a otros, por lo tanto, decidimos que no aceptamos, que hasta que no se cumpla lo pautado con la ministra no vamos a empezar las clases", afirmó Valeria.

Ante esta compleja situación, este martes, la ministra de Educación se acercó al establecimiento y tras dialogar con los padres logró llegar a un punto de acuerdo.