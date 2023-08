Por otro lado, salió al cruce de la familia del adolescente herido y aclaró: "No fue que (el chico) iba pasando y se encontró las zapatillas. Fue porque se las estaba robando". Teme, además, que concreten las amenazas de prender fuego todo y matarlos.

"Los chicos son pibes de 16 años que se reúnen acá en la plaza y lo acusan (a mi marido) porque están asociando dos locales cercanos, pero no tienen un porqué. Acusan para hacer disturbios. Así es más fácil. Son personas que no trabajan", cerró la mujer, quien reservó su identidad por temor a sufrir represalias.

Comercio donde entró a robar el adolescente baleado

Robos organizados: amenazas y miedo

La dueña del local robado, Zulma Sergio, cree que no volverá a abrir tras el confuso episodio que sufrió y terminó con un adolescente, de 15 años, herido de arma de fuego, en Avenida del Trabajador y Cayastá. Ella dice que no estaba en el local y no sabe bien cómo pudo haber ocurrido. Pero recuerda bien que la familia del menor enseguida dio por hecho que fue ella y la amenazó de muerte: "Te voy a matar a vos y a toda tu familia, vieja puta. Te voy a prender fuego el comercio".

"Yo no vivo ahí, vivo en mi casa y cuidaba a mis nietas. Me entero de lo que está pasando porque me robaron, y ahora tengo que cerrar mi fuente laboral. Ya no quiero saber más nada, ya está", manifestó la mujer.

En diálogo con LMNeuquén, declaró que siente mucha "bronca" y tiene "miedo" por su vida porque fue amenazada de muerte.