Al estilo CFK, el peronismo neuquino le respondió a Rolando Figueroa

En la inauguración del Salón de Actividad Física de barrio Confluencia, Figueroa remarcó la ausencia de obra pública de Nación, pero aseguró que no puede quedarse "de brazos cruzados" y marcó una diferencia con el justicialismo, a quien acusó de limitarse a criticar.

"¡Ay Rolo! El abandono de la obra pública que hizo Javier Milei es respaldado por vos, que no dudás en darle todo el apoyo en el Congreso, aunque no te lo pida. Y peor aún: en lugar de hacer más escuelas, hospitales, obras de agua y cloacas, rutas, viviendas, y las redes eléctricas y de gas que le faltan a los neuquinos, preferis guardar 500 millones de dólares en el banco", publicó Martínez.

"No le ladramos a la Luna. Te ladramos a vos y a Milei, y a sus relaciones carnales", concluyó.

El mensaje de Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa, participó este martes del acto de inauguración del Salón de Actividad Física (SAF) del barrio Confluencia de Neuquén capital, un polideportivo que fue edificado con fondos municipales en un terreno que era antes un asentamiento informal. En su discurso, felicitó al intendente Mariano Gaido por hacer obras a partir del superávit municipal y se diferenció la oposición a nivel nacional, a quien acusó de sólo hacer críticas.

Tras las palabras de Gaido y de la Jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini, el mandatario provincial se dirigió a los vecinos de Confluencia, que esperaron más de 20 años por la creación de una ciudad deportiva para los vecinos del lugar y de toda la zona Este de la capital. "Este gimnasio que se inaugura se hizo con fondos municipales, y el superávit nos da autodeterminación para no estar de rodillas ante gobiernos nacionales de turno, que nos han abandonado con muchas obras que no se hicieron", afirmó.

Figueroa recordó que no apoyó el proyecto del presidente de la Nación, Javier Milei, pero reconoció que el primer mandatario está enfocado en cumplir sus promesas de campaña. "El gobierno nacional dijo que no iban a hacer obra pública y se iban a enfocar en equilibrar la economía", dijo y agregó que, ante esa situación, en Neuquén hubo que planificar estrategias entre la Provincia y los Municipios para hacer frente a las obras públicas.

Las críticas de Figueroa al kirchnerismo

"No podemos quedarnos en el llanto sin hacer nada", señaló el gobernador. Y agregó: "Tener gobernanza en equipo es lo que hemos hecho con todos los intendentes para ver cómo suplir la falta de obra pública, pero no se puede repartir lo que uno no tiene". En ese sentido, reafirmó su postura de reordenar primero las cuentas públicas para poder invertir en obras que beneficien a la población.

Por el contrario, criticó a las corrientes políticas que hoy son oposición al gobierno nacional, a quienes acusó de hacer críticas que no aportan soluciones a los problemas de la población. Figueroa aseguró que "sólo construyen humo ladrándole a la luna" en lugar de cumplir un rol constructivo como oposición.

"Al ladrarle a la luna pierden el apoyo popular, porque con eso no se consigue nada", dijo y advirtió: "Que no vayan a perder las dos bancas que tienen en el Senado por ladrarle a la luna, porque los neuquinos tenemos otra forma de trabajar".

De esta manera, Figueroa empezó a distanciarse de los opositores y marcó el terreno de un año que estará atravesado por la campaña para las elecciones legislativas, que no solo definirán a los nuevos representantes de Neuquén en el Congreso sino que servirán también como una muestra para ratificar el apoyo a su gestión.

El gobernador ratificó su respaldo al intendente de la capital, y aclaró que este domingo caminó a lo largo del Paseo Costero, que en los últimos meses sumó más kilómetros de costa. "Neuquén está hermoso, ahora el río es de todos y antes era de unos pocos", dijo y agregó: "Mariano no pierdas un segundo en algo que no sea traer obras para la ciudad".