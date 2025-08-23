Alerta meteorológica por viento en Neuquén: cuándo sube la temperatura

Después de las ráfagas del fin de semana, llega una primavera adelantada a Neuquén. Los detalles.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una nueva alerta por viento y lluvia en la provincia de Neuquén . La inestabilidad del fin de semana dará paso a un ascenso paulatino de la temperatura, que promete días primaverales para el resto de la semana.

Este viernes, las nevadas en la cordillera tuvieron impacto en Neuquén capital y los alrededores, con un marcado descenso de la temperatura y ráfagas de viento frío.

Según el último reporte del SMN, el viento va a sostenerse durante el fin de semana y, en particular, este domingo, cuando la intensidad de las ráfagas llevaron a marcar una alerta amarilla para los habitantes de la región.

Este domingo desde el mediodía, en Neuquén y la zona de la Confluencia rige la alerta amarilla por vientos, mientras que en otras zonas de la provincia, como la región de Los Lagos solicitan también precaución porque se registrarán no sólo fuertes ráfagas de viento sino también precipitaciones en forma de lluvia.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), señalaron que “continúa el ingreso de aire del sudoeste con períodos de viento moderados a regulares que mitigan la probabilidad de heladas“.

viento Las alertas traerán “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Para este sábado, la temperatura máxima llegará a los 15 grados centígrados, con una mínima de dos grados. Se espera un cielo despejado durante la tarde, y mayormente cubierto después del atardecer. En cuanto al viento, el informe meteorológico marca una velocidad promedio de 54 kilómetros por hora durante la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora.

Para el domingo, la AIC informa que habrá una temperatura máxima que llegará a los 19 grados centígrados con una mínima de 4 grados para la noche. El cielo estará cubierto durante el día y parcialmente nublado durante la noche. En cuanto al viento, la velocidad promedio será de 48 kilómetros por hora con ráfagas más intensas que alcanzarán los 70 kilómetros por hora tanto durante el día como por la noche.

Para el lunes 25 de agosto se espera un cielo despejado durante el día, con una temperatura máxima de 20 grados y una mínima durante la noche que llegará a los 0 grados. El viento tendrá una velocidad promedio de 39 kilómetros por hora durante la tarde con ráfagas que alcanzarán los 60 kilómetros por hora y que irán disminuyendo en el transcurso del día.

Aumento de la temperatura en la semana

Desde la AIC agregaron que se va a registrar un “paulatino ascenso de la temperatura con mejoramiento generales de las condiciones a partir del martes“.

Rio- primavera (10).JPG Será una jornada primaveral según el pronóstico. Matias Suarez

A partir del martes van a incrementarse las temperaturas con una máxima que llegará a los 23 grados y una mínima de 3. El miércoles la máxima será de 21 grados centígrados con una mínima de 5 y el jueves llegará otra vez a los 23 grados centígrados con una mínima de 2 grados.

La velocidad del viento va a aminorar durante la semana, con una velocidad promedio cercana a los diez kilómetros por hora. Se esperan jornadas con cielo cubierto y presencia de nubosidad.