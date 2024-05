Archivaron la causa del joven neuquino asesinado en Bolivia

El domingo pasado se cumplieron ocho meses sin Justicia para el joven asesinado y tres días después, la Justicia de Bolivia archivó el expediente. "No fuimos notificados, ni siquiera sabía el cónsul. No sabíamos nada. El fiscal a cargo de la causa - Fernando Antezana- la cerró a pedido del jefe de la Departamental, Aldo Morales Antonini ", expresó indignada.

Antes de emprender el regreso, presentó un recurso de objeción. "La cerraron porque no tenían pruebas y en realidad, la investigación fue una vergüenza. No buscaron al colombiano sospechado, no ampliaron la declaración de Florencia (la pareja de la víctima)...no hay nada porque no investigaron", cuestionó la mujer.