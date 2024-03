Asambleas de ATEN rechazaron la propuesta: ¿Cómo sigue el conflicto?

A partir de las 10 de la mañana, en Cutral Co, habrá plenario de secretarios Generales del sindicato docente para que trasladen el mandato de las asambleas y dispongan la postura que tomarán ante la propuesta del Gobierno. Minutos antes de las 23 de este jueves, la secretaria Adjunta Cintia Galetto confirmó a LMNeuquén que hay una tendencia hacia el rechazo, pero aseguró que el resultado se formalizará en el plenario.

En Cutral Co hubo 103 votos afirmativos y 100 negativos. Aluminé aprobó la oferta del Gobierno por 76 votos contra 16 a favor. En cambio, en Añelo, la ecuación fue la inversa: 7 votos por la aceptación, 23 por el rechazo. Picún Leufú también, con 38 votos negativos y uno positivo. En tanto, El Chañar sumó 43 votos por el rechazo y en El Chocón rechazaron la propuesta 20 docentes, en tanto 11 la aceptaron.

ON - Asamblea ATEN (2).jpg Omar Novoa

La asamblea de Andacollo se posicionó con 46 votos por el rechazo, 43 por la aceptación y 5 abstenciones; y Villa La Angostura, aprobó la oferta salarial con 365 votos y 3 en contra. Piedra del Águila sumó 72 votos a favor.

Otra localidad cordillerana como San Martín de los Andes rechazó la propuesta por 178 votos, contra 88 a favor. Pero en Junín de los Andes ganó la aceptación por 166 votos y 93 que la rechazaron. En Rincón de Los Sauces también: 145 a favor; 21 en contra.

Pasadas las 20, se conocieron los resultados de ATEN Centenario, donde también ganó la moción por el rechazo con 250 votos en contra de la propuesta de Gobierno y 137 a favor. En la ciudad cabecera del norte neuquino, Chos Malal, ganó la aceptación con 217 votos a favor y 119 en contra.

En Zapala hubo 28 docentes que votaron a favor y 161 en contra, mientras que en Las Coloradas ganó la aceptación con 48 votos y 3 en contra. En Loncopué, 104 docentes se posicionaron a favor de la aprobación y 7 votaron en contra. Rincón de los Sauces también aceptó la propuesta, con 145 a favor y 21 en contra. En tanto, Las Lajas obtuvo 80 votos a favor y 5 en contra, mientras que en El Huecú también 55 aceptaron la oferta.

Con estos números provisorios, ganó el rechazo por una diferencia de 1.019 votos, con 2.119 a favor y 3.138 en contra.

WhatsApp Image 2024-03-14 at 20.39.49.jpeg

Lo que dice la nueva propuesta en debate

El acta que firmaron ATEN y Gobierno este miércoles, detalla que "para la actualización del mes de abril, se considerará el salario del mes de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de febrero y marzo". Lo mismo sucederá con las actualizaciones de julio, octubre y enero del 25, con el incremento correspondiente por la variación del trimestre completo.

Además, el Gobierno dispuso continuar abonando el concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID y Conectividad) con recursos provinciales, "independientemente de mantener los reclamos pertinentes ante el Estado Nacional".

Se mantiene la suma de carácter extraordinario, no remunerativa y no bonificable, de 100 mil pesos por cargo, que se abonaría dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del acuerdo. También sería extensiva al sector pasivo, "en las proporciones establecidas por ley y afrontado con aportes del Tesoro Provincial". Para los trabajadores que cumplan funciones en cargos de 35 a 40 horas, el bono sería de 200 mil pesos.

Uno de los puntos que parece haber logrado destrabar la negociación, es la entrega de otra suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, de 125 mil pesos, que se abonaría antes del 20 de abril. Además, el Gobierno abonará un adicional remunerativo, no bonificable, de 10 mil pesos de bolsillo.

Propuesta del Gobierno a ATEN.pdf

Otras disposiciones de la oferta salarial

También se propuso incrementar los adicionales por antigüedad y agregar un adicional; una suma de $21.750 en concepto de conectividad provincial; y subir los porcentajes de ubicación desfavorable y muy desfavorable en un 40 y 80 por ciento, respectivamente, a partir de junio.

Entre los ítems destacados por Guagliardo luego del encuentro, el Gobierno ofertó un incremento del 60% en las partidas de comedor, refrigerio y gastos generales a partir de abril. Esto se sumaría al 40% incrementado en enero, generando así un aumento del 124%, según indicaron.

El acta indica que las autoridades del ministerio de Educación se comprometieron a, luego de la aceptación, dar tratamiento a los siguientes planteos sindicales: reclamos por asesorías pedagógicas; condiciones jubilatorias de secretarias de inicial, primario, media, técnica y superior; revisión de la movilidad domiciliaria hospitalaria; ubicación por zona de escuelas; boleto único docente; y partidas para escuelas de arte, nivel inicial, jardines, y escuelas de enfermería.

ON - Asamblea ATEN (7).jpg Omar Novoa

Además, las autoridades ministeriales prometieron dar continuidad a las mesas territoriales de infraestructura y aseguraron que se encuentran trabajando en la regularización del servicio de transporte escolar en los distintos distritos de la provincia; dar tratamiento a los expedientes para la creación de 26.962 horas y 639 cargos, además de 213 cargos para duplas pedagógicas de nivel inicial; y realizar las gestiones necesarias antes el Instituto de Seguridad Social del Neuquén para regularizar el pago del adicional por zonal a partir de los haberes del mes de abril.

Los dirigentes gremiales solicitaron: "El compromiso de hacer cumplir la garantía constitucional de las condiciones jubilatorias de la caja previsional del ISSN; garantizar las características de la caja asistencial; rechazar cualquier intento de desregulación de la obra social; garantizar las acciones políticas necesarias para que el ISSN recupere la autonomía del cobro del coseguro eliminando definitivamente el cobro indebido del plus médico".