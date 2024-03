Atención pasajeros: se complican más los vuelos entre Neuquén y Buenos Aires por el temporal

El vuelo AR 1653 de Aerolíneas Argentinas que salía a las 8.50 desde Neuquén fue cancelado. También el FO 5031 de FlyBondi que iba a despegar a las 11.15. El vuelo AR 1651 de la línea estatal, con horario de despegue para las 12.20, también se suspendió.

Aún no se brindó información sobre los vuelos de Jetsmart WJ 3174, y de Aerolíneas Argentinas AR 1657 que estaban programados para las 19.20 y 19.35 de este miércoles, pero sí se informó que el siguiente despegue, previsto para las 23.20, el FO 5305 de Flybondi, fue desviado hacia otro aeropuerto.

aeropuerto neuquen vuelo pista cartel NQN

En cuanto a los vuelos que salen desde Buenos Aires y llegan a Neuquén, se informó que dos aviones pudieron despegar desde Aeroparque para trasladar a los pasajeros a la capital neuquina. El primero fue el de Aerolíneas Argentinas, el AR 1664, que partió a las 5.16, con apenas un minuto de retraso. El WJ 3163 de Jetsmart también logró respetar su vuelo programado, con una demora de 19 minutos, ya que debía despegar a las 15.08 y lo hizo a las 15.27.

Con respecto al resto de la jornada, desde Aeroparque informaron que el vuelo AR 1656 de Aerolíneas Argentinas quedó cerrado pero sin información sobre el despegue. El vuelo AR 1654 de Aerolíneas Argentinas, con horario de 19.20, se anuncia en horario, al igual que el AR 1652 que saldrá desde Aeroparque a las 20.30.

Por otra parte, el vuelo de Flybondi FO 5304 figura como demorado, ya que su despegue estaba previsto para las 19.20 pero se estima que, en estas condiciones climáticas, lo hará a las 20.35.

Aquellos pasajeros que tengan vuelos previstos para esta fecha deberán comprobar el estado de sus reservas con cada aerolínea, ya que las medidas del aeropuerto cambian de acuerdo a la dinámica del temporal que azota a Buenos Aires.

Detalles del temporal en Buenos Aires

El temporal de lluvia que afecta a la ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia bonaerense ya se cobró una vida y provocó numerosas complicaciones en distintas localidades. Por la caída de un gran volumen de agua, hay personas evacuadas, barrios anegados y se produjeron derrumbes y destrozos. La ciudad de La Plata fue una de las más afectadas por el diluvio. Se produjeron inundaciones, hubo autos arrastrados por la corriente y árboles caídos. Por otro lado, usuarios de las redes sociales de Quilmes subieron fotos y videos sobre los anegamientos.

Ante estos fenómenos climáticos que tanto daño causan a las personas, los cultivos o las construcciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,