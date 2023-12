Se iniciarán sumarios y se cesanteará a los agentes que no prestaron servicios en la gestión anterior. El gobernador achicará a la mitad los cargos políticos.

Trascendió que ya se iniciaron sumarios a las personas que estuvieron cobrando sueldos en la gestión de Omar Gutiérrez y que no se presentaron a trabajar. El caso más grave se detectó en el ex Ministerio de Desarrollo Social, pero se aclaró que no hay ninguna repartición que esté exenta de “ñoquis”.