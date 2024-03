Aumentaron los combustibles en Neuquén: incrementos de 50 a 70 pesos por litro

Con estas variables, se decidió el incremento de 7,5% en los surtidores de los principales operadores YPF, Shell (cuya licencia en el país es operada por Raizen), Axion y Puma, que controlan el 95% del mercado.

El último aumento registrado en los combustibles fue el pasado jueves 1° de febrero. Desde este sábado, los precios de los combustibles en las estaciones YPF de Neuquén son los siguientes:

Nafta súper $702 (estaba a $653)

(estaba a $653) Nafta Infinia $871 (estaba a $810)

(estaba a $810) Gasoil $912 (estaba $848)

(estaba $848) Diesel Infinia $1097 (estaba a $1020)

Aumento combustible (3).JPG Maria Isabel Sanchez

Dos aumentos más

La corrección impositiva se completará el 1 de abril y el 1 de mayo, para luego en junio volver a actualizarse de acuerdo con eI Indice de Precios al Consumidor del Indec del primer trimestre de 2024, de acuerdo con la legislación del tributo que establece pauta trimestral.

Desde mediados de diciembre, los aumentos de combustibles alcanzan cerca del 95% de acuerdo con las distintas ciudades del país y producto, lo que contribuyó a una fuerte caída de la demanda en enero que registró caídas de hasta 25% en los productos premium de algunas compañías.

En ese primer mes las ventas totales de naftas y gasoil registraron unos 1.466.484 m3, lo que reflejó una merma del 5,7% frente a los 1.556.128 m3 de enero de 2023 y de una disminución del 7,5% ante los 1.585.783 m3 expendidos en diciembre último, según la Secretaría de Energía.

El año pasado había concluido con un alza para los últimos doce meses de casi el 2% frente a 2022.

Rechazo a la tasa municipal

La comisión directiva de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro resolvió que no apoyará el cobro de una tasa a los combustibles para compensar la quita de subsidios al boleto de colectivo en la ciudad de Neuquén. En realidad, no apoyará la implementación de cualquier tipo de adicionales que incrementen los precios de los combustibles.

Recordemos que la iniciativa del intendente Mariano Gaido tuvo el aval de los concejales, por mayoría, pero la ordenanza municipal todavía no se reglamenta. Otros municipios de Neuquén y Río Negro analizan la posibilidad.

aumento combustibles.jpg Omar Novoa

"No queremos más cargas administrativas que no nos corresponden, por eso no vamos a apoyar. Si los municipios lo quieren hacer, van a tener que arreglar con las petroleras para que trasladen los costos al surtidor", sostuvo de forma categórica el presidente de la Cámara de Expendedores de Río Negro y Neuquén, Marcelo Pirri.

En diálogo con LMNeuquén, advirtió que la ordenanza municipal todavía no se reglamenta y será efectiva "en tanto no se presente un amparo judicial". Actualmente, se estudia la posiblidad de iniciar acciones legales en Buenos Aires, con un constitucionalista. No está claro del todo si los estacioneros pueden estar legitimados para avanzar con un recurso sumarísimo ante la Justicia, más aún si todavía no se sabe cuál será el cobro en números.