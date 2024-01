Autoconvocados por la factura de CALF: "Lo que se nos viene y la gente no está enterada"

En un comunicado, dijeron que la ciudad de Neuquén “tiene la tarifa más cara del país”, a partir de la incorporación de ítems como el costo pa ra trasladar el Complejo Ambiental Neuquén (CAN) , también llamada ecotasa.

“Estamos tratando de advertirle a los vecinos de Neuquén lo que se nos viene, que es un costo adicional importante en la factura de CALF y ahí la gente se dará por enterado de la situación”, indicó Jorge Comoli en diálogo co n LMNeuquén .

El Concejo Deliberante votó a finales del año pasado la incorporación de estos ítems en la ordenanza 14.645/23 que generó un gran revuelo.

El eje central de la ordenanza autoriza a la cooperativa a meter en la factura de luz, el ítem del acuerdo que hizo CALF con CAMMESA para pagar la deuda generada antes de la pandemia, en 96 cuotas.

CALF: los números de la deuda en cuotas

El pasivo era de $4.076.914.640, con una cuota fija de $174.485.390 que la pagarán los usuarios residenciales, comerciales e industriales.

En números, el monto fijo a pagar inicialmente será de $2074 pesos, $3.360 para las pequeñas demandas, y tanto los comercios y pymes con alta demanda energética se establecerá un piso de $15.471. En tanto que los usuarios industriales pagarán $149.797 para los grandes usuarios de energía.

“Lo que nos convoca es la aparición de la deuda de CAMMESA y la incorporación de esa deuda a pedido del gobierno municipal, amparado por el Concejo Deliberante”, sostuvo el asociado, quien adelantó que este lunes habrá una reunión para coordinar un plan de acción.

Días atrás se conoció que la lista Celeste y Blanca, oficial de CALF quedó sola, sin competidores, por lo que va camino a tener mayoría absoluta en el Consejo de Administración.

Es que la lista opositora, la verde “Voz y Voto” que tenía como referente al abogado Marcos Silva, no consiguió los avales necesarios en los 20 circuitos. Se cayó la lista y el sector acudió al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

“Es uno de los argumentos para juntarnos y paralelamente a eso estamos denunciando ante el INAES la acción extraña de la cooperativa, la asamblea que ha tenido antes de fin de año para limitar la posibilidad de que otros socios se postulen como candidatos a presidente de CALF”, indicó Comoli.

Respecto a la deuda con CAMMESA, los autoconvocados dijeron que “no queremos considerarnos cómplices de una deuda asumida por la Municipalidad y CALF, generada por manejos no suficientemente claros y cuestionables. Cada uno de nosotros que cuenta con el servicio no posee deuda con la Cooperativa”.

Y sobre la ecotasa incorporada a la factura de CALF, los autoconvocados sostuvieron que “es a cuenta de un proyecto que hoy ni siquiera tiene lo básico, y debería ser parte de las tasas municipales que abonamos”.