Bariloche: empleado del Ejército causa destrozos por un auto secuestrado tras control de alcoholemia

El hombre se puso agresivo cuando le negaron la entrega del vehículo, debido a que no había cancelado la infracción correspondiente.

Un empleado del Ejército Argentino provocó daños en una dependencia municipal de Bariloche cuando fue a retirar el vehículo que le habían secuestrado el fin de semana pasado en el marco de un control de alcoholemia. El sujeto quiso saltearse una parte del trámite y terminó demorado.

De acuerdo a la información que surgió de fuentes de la comuna, el hombre se presentó en el Playón Municipal para retirar su vehículo y como no tenía registro de conducir, lo hizo acompañado de un conocido para que lo conduzca.

Sin embargo, para poder retirar el rodado debía cancelar la infracción correspondiente por dicha irregularidad, trámite que debía realizar en dependencias de la Dirección de Tránsito.

El integrante de la fuerza federal omitió ese paso e intentó recuperar su vehículo en el playón municipal, donde recibió la negativa de parte de los trabajadores, quienes le informaron que antes debía exhibir el comprobante de pago de la infracción.

La reacción del uniformado, según las fuentes municipales consultadas, fue violenta. Provocó daños en una puerta e intentó agredir físicamente a uno de los trabajadores municipales.

Ante esa situación, ellos mismos convocaron a la Policía de Río Negro para que intervenga y detenga al hombre. Fue derivado a una dependencia policial, donde quedó fue notificado de las acciones que se iniciaron por provocar daños, aunque recuperó la libertad en pocos minutos.