Bertolini: "Mi compromiso es revertir este atraso en Plottier"

¿Esperaba un resultado con tanta diferencia?

Realmente me sorprendió el porcentaje, llegar al 57% del padrón electoral no lo esperaba tanto y tampoco me esperaba esta diferencia con el segundo. Prácticamente casi lo triplicamos en porcentaje, no me esperaba esos resultados, la verdad.

SFP Bertolini canidato electo intendente de Plottier

¿Qué eligió la población? ¿A Luis Bertolini, o a un equipo que ya que tiene a un gobernador y una vice gobernadora electa?

Yo creo que es esa conjunción de esas dos cosas. Por un lado, la gente reconoce que somos continuidad del nuevo proyecto que comenzó el 16 de abril a partir de Rolando Figueroa y Gloria Ruiz. Y, por otro lado, también tuvo mucho peso la continuidad en el trabajo de lo que venimos haciendo con Gloria, porque hemos hecho un montón de obras en la localidad, y eso también primó.

Quizá mi perfil fue un poco más más tranquilo, durante la gestión de Gloria, y bueno ahora me salí a mostrar un poco más. Pero creo que son ambas cosas, la continuidad, la gente apoyó la continuidad de lo que se viene haciendo y también apostó a la continuidad del gobierno provincial.

Usted no viene de la política. ¿Cómo te sumó?

No vengo de la política, pero siempre trabajé en la obra pública. Tengo 37 años de arquitecto, y siempre trabajé en la parte externa, pero haciendo obras públicas. He hecho un montón de obras acá en Neuquén capital, trabajé en las represas, en un montón de lugares y conocía la función pública. Pero recién estos últimos años empecé a trabajar cómo funcionario.

Y ahora como intendente va a ser otra cosa, como yo digo son escalones que uno va subiendo, subí otro escalón más, pude ver las cosas desde otro desde otro punto de vista. Y bueno, al ser el compañero durante estos casi cuatro años con Gloria, de gestión, me dio también una mirada de cómo ella iba manejando su gestión y por eso me animé.

¿Qué va a continuar de esta gestión y qué no?

Todo lo que venimos haciendo materia de obras, obviamente lo voy a seguir. Quiero hacer algunas modificaciones que las veníamos pensando con ella, pero no las habíamos podido concretar, que tiene que ver con una reforma administrativa, con profesionalizar el municipio, con lograr que el seguimiento de expediente sea por medios electrónicos. Bueno, eso tiene que ver un poco con el manejo de la relación con el vecino, eso por un lado lo vamos a hacer, y después mantener todo el trabajo social que se vino haciendo desde la secretaría de Claudia Namuncurá, que ahora es primera concejal. Mantenerlo porque coincido el 100% con el enfoque hacia lo deportivo, con el enfoque hacia lo social, eso lo voy a continuar.

No hay nada que yo diga esto no lo voy a seguir, sino que es más lo que voy a potenciar, teniendo la posibilidad de tener un Concejo Deliberante que es mayoría, en este caso, y el gobierno provincial que también ya hay un compromiso desde Rolando Figueroa y Gloria Ruiz. Creo que tengo muchas más herramientas que las que tuvo ella, así voy a poder profundizar lo que no alcanzamos a hacer con ella.

SFP Bertolini canidato electo intendente de Plottier

¿Qué significa profesionalizar la municipalidad?

Cuando hablo de profesionalizar no me refiero a que todos tienen que ser universitarios, si no me refiero a que cada persona en cada área y en cada lugar, aunque sea el mínimo lugar del que forma parte en la estructura municipal, tiene que aprender cuál es su función porque lo hace y poder capacitarse para hacer mejoras en su trabajo y en su forma de relacionarse, ya sea con el vecino, o con el proyecto.

Y volviendo a lo del domingo ¿Por qué piensa que la población no apoyó a Peressini?

Yo creo que él no tomó conciencia que en estos cuatro años la ciudad siguió viviendo, siguió avanzando y volvió con un esquema como si fuera el último día cuando él se fue. Volvió a hablar de los problemas que había antes, y creo que se saltó estos cuatro años donde él estuvo en otra función, y la gente supo que estuvo en otra función como diputado y por ahí no demostró tanto apoyo para la localidad en esos cuatro años.

¿Qué obras estructurales está pensando para Plottier cuando asuma como intendente?

Básico y que lo vengo repitiendo es lograr la infraestructura de cloacas que todos necesitamos, la ampliación de la planta, la conexión con la Autovía Norte, la conexión de ruta 22 y calle Futaleufú. Ya tengo el compromiso del gobernador para 200 cuadras de asfalto, ya hay dos o tres barrios, que ya estamos trabajando para hacerlo, seguir trabajando en esto de los espacios verdes que realmente era un faltante que teníamos en la localidad.

Trabajar mucho para conseguir viviendas para la localidad, que también fue un tema que estuvo postergado, son muchos son muchos los proyectos que tengo y espero poder alcanzarlos en cuatro años.

SFP Bertolini canidato electo intendente de Plottier

¿Se imagina una intendencia muy diferente a la actual?

Sí, obviamente el escenario va a ser otro. Ya lo he conversado con el gobernador, y eso nos va a dar otra mirada y teniendo el Concejo Deliberante, a favor, también. Creo que tenemos todas las chances para que de una vez por todas Plottier pueda lograr despegar.

¿Qué piensa sobre los dichos de que Plottier tiene que dejar de ser un pueblo para pasar a ser ciudad?

Yo creo que ya es una ciudad, que está metropolizada, nada más que es una ciudad que no tuvo el apoyo que tenía que tener para poder completarse. Pero es una ciudad, yo lo veo como tal, de hecho ahora ya se licita el transporte público y ya el servicio de transporte ya es acorde a una ciudad, como como corresponde, con siete líneas, con un montón de mejoras. Yo no tengo dudas de que es una ciudad que está metropolizada con Neuquén capital.

Y así lo tenemos que ver porque si lo seguimos viendo como un pueblo haríamos la mitad de las cosas.

¿Cuál es su máximo desafío como intendente?

Mi compromiso es revertir este atraso, siento que la ciudad, esto es una cosa muy personal, yo vivo en una zona rural, una zona muy postergada y sé lo que es no tener servicios y mi desafío es lograr que la ciudad logre tener la infraestructura que durante 25 años no tuvo.