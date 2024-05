Bloqueo de ATE a la Municipalidad de Centenario: no hay servicios y los funcionarios no pueden entrar

Por ahora, no se puede entrar al edificio municipal. Ni a pagar impuestos, ni a realizar trámites de todo tipo (obras, planos, planes de pago) ni tampoco los funcionarios pueden acceder a las maquinarias ni a la información del estado municipal. Es una película que pasó varias veces en Centenario, ligado a los cambios de gestión municipal.

AT paro Centenario.jpeg ATE está con medida de fuerza por el reclamo de pago de ítems. Un tema administrativo complejo, bajo auditoria.

Tampoco se puede prestar el servicio de arreglo de calles por las lluvias, salvo por las máquinas privadas y algunas que fueron puestas "al resguardo" frente a la comisaría Quinta de Centenario.

ATE: muchos ítems y falta de orden

Uno de los ítems que piden sostener es el adicional por choferes. Según pudo saber LM Neuquén, en la Municipalidad de Centenario hay 162 empleados municipales que cobran ese plus salarial, pero hay sólo 20 choferes habilitados con el carnet especial, otorgado por la dirección de Tránsito de la comuna.

Es decir, se le paga ese adicional a más gente que no está habilitada legalmente para manejar vehículos oficiales, al menos desde lo administrativo.

Cimolai anunció por las redes sociales que fue a radicar una denuncia penal al Ministerio Público Fiscal que, en estos casos, si todo se complica termina en una mediación penal entre las partes.

ATE reclama el pago de ítems de abril y reajuste de horas extras y guardias, pero desde la comuna dejaron trascender que algunos reclamo “no tienen fundamento”.

Uno de ellos es el pago del ítem de “insalubridad” que según se informó, por ordenanza alcanza a áreas como el matadero municipal (ya no está más en funcionamiento), el sector de Saneamiento, la recolección de residuos (el servicio ya no es municipal sino que los presta Cliba SA) y el cementerio.

La Municipalidad entiende que se empezaron a pagar estos ítems, de manera discrecional y es por eso que les empezó a dar de baja. “el resto no estaría autorizado para recibir estos adicionales, sabiendo que algunas áreas están lejos de representar estos ítems, como Cultura o Deporte”, informaron desde la comuna.

ATE corte de calle Centenario.jpeg El reclamo por los ítems, guardias y horas extra fue impulsado por Defensa Civil el año pasado. Un sector identificado con la gestión anterior

La auditoría que realizó la comuna encontró que varios sectores municipales realizaban horas extras, pero además percibían el ítem de “insalubridad”, que implica una reducción de la jornada laboral a seis horas. Es incompatible, o hacés guardias o cobrás insalubridad y trabajas menos horas”, se despacharon.

El reclamo lo está llevando adelante ATE, un gremio que creció con el conflicto y que se instaló en la primera gestión del actual intendente Cimolai.

Polifunción y horarios incompatibles

También hay otros ítems salariales por “polifunción” que se dieron de baja en estos meses, aunque no todos, de acuerdo a la información brindada a este medio. “Hay gente que cobra adicional de chofer, de administrativo y de operario de cloacas, o sea eso no está bien porque hay una incompatibilidad de funciones y tareas”, dijeron.

Pero el reclamo y la presión que ejerce ATE termina dando réditos, ya que pese a las ordenanzas y la legalidad, hay algunos ítems que se siguen abonando, en algunos sectores.

El conflicto de la transición comenzó en Defensa Civil, por el pago de horas extras (se pasaban más horas de las que se podía materialmente trabajar y Recursos Humanos y cada sector las habilitada), además de cobrar un ítem por insalubridad.

"Esto escapa a lo salarial y a la cuestión de sueldos, porque acá te cierran la Municipalidad y después te dicen cómo es el reclamo”, informaron.

El viernes pasado ya hubo problemas entre algunas empleados, ATE y funcionarios municipales “sin ningún justificativo”, según la comuna debido a que el gremio ha impedido la designación de choferes.

“Para que uno pueda ser chofer oficial se tiene que tener un carnet especial con la categoría D1, el cual tampoco algunos poseen y tienen que realizarlo nuevamente, pero por ese motivo se cierra el portón y la atención al público el viernes”, explicaron.

"No dejan trabajar"

La realidad es que el bloqueo afecta a todos los servicios básicos públicos, en cuanto a Limpieza Urbana, mantenimiento de calles.

“No se puede trabajar de esta manera incluso hasta los trabajadores mismos están forzados a que no trabajen los que no están de acuerdo con las medidas. No es que no acompañen los reclamos de otros compañeros, sino que prefieren seguir trabajando más allá de los reclamo”, indicaron.