Buscan a un joven de Villa Ceferino que está perdido hace un mes

La última vez que lo vieron había ido a pedirle dinero a su mamá con un hombre que no conocían. Dijo que se iba al lago y no supieron más de él.

La familia de Claudio Fernando Barría está desesperada, ya que no saben nada de él desde el 27 de octubre, cuando llegó a la casa de su mamá a pedir dinero y se fue en un auto con un hombre que no conocían. Dijo que iba al lago y no supieron nunca más nada. También lo busca la Policía y esperan que aparezca lo antes posible.