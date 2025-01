CALF dará un resarcimiento a los usuarios afectados por el corte: cómo se aplica y a cuántos alcanza

SFP CALF Energia luz electricidad cortes programados (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

El resarcimiento a los usuarios

Ciapponi reconoció, sin embargo, que el impacto se extendió tanto a residenciales como a comercios y pymes. Aclaró que el contrato de concesión de CALF prevé un sistema de resarcimiento para los usuarios perjudicados, quienes recibirán descuentos en sus próximas facturas, acorde al tiempo sin suministro y al nivel de tensión afectado.

Sobre la cuantía de las multas aplicables, explicó que se calculan con base en normativas específicas y serán supervisadas por el órgano de control municipal.

Ciapponi apuntó que la falla se produjo en un material adquirido bajo estándares de calidad IRAM, instalado hace ocho meses. Afirmó que estos materiales son sometidos a ensayos antes de su implementación, y sostuvo que se trató de un evento excepcional. Asimismo, señaló que CALF priorizó medidas de seguridad para evitar riesgos mayores, lo que pudo haber extendido los tiempos de reparación.

“El único paliativo para estos vecinos que perjudicamos con el corte es que, por contrato de concesión, está establecido que cuando tenemos una falla de este tipo debemos pagar una multa”, aseguró.

epen4.jpg EPEN y CALF informaron cortes programados para realizar mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas.

¿Qué se hace con el dinero de la multa? Ciapponi respondió que “se distribuye a modo de resarcimiento con todos los usuarios que no recibieron el suministro como correspondía. Eso está en marcha y en la segunda o tercera factura después de este cierre y una vez que se terminan todos los estudios y se determina exactamente con detalle quiénes son todos los usuarios afectados y la cantidad de horas y en el tipo de nivel de tensión, se le hace una retribución económica”.

“Está perfectamente establecido y arreglado en el Anexo 2 del contrato de concesión. Ahí lo que se determina es en función de la tensión en la que se produce la falla, hay que ver el tiempo que duró y si ha habido más de una salida en ese mismo evento. Entonces, se saca la cuenta, se eleva el informe y el municipio tiene un órgano del controlador que lo verifica y nos aplica la multa”, explicó.

Y aclaró que “no hay transacción de dinero. Lo que sucede es que los afectados van a tener un descuento en su factura y va a quedar registrada”.

Cómo fue la falla que generó el corte

Sebastián Romano, Jefe de Operaciones de Distribución de CALF aclaró: "El EPEN nos alimenta en un nivel de tensión de 33 kw en uno de nuestros centros que reducimos en un transformador de 33 a 13 kw, lo que se dañó fue una fase de esos 33. Todavía estamos en análisis para entender el origen de esa falla"

El alimentador que sostiene la línea y la aísla de la tierra nace en la estación transformadora Gran Neuquén. "Va por Soldi en la zona del Polo Tecnológico, ahí muy cerquita está la transición y ahí fue la falla", detalló.

Pese a que el consumo de energía se intensifica en verano, y sobre todo en los días de altas temperaturas, cuando se utilizan más los equipos de aire acondicionado o muchos buscan refrigerar bebidas y alimentos, el jefe de CALF aclaró que la falla no está asociada al consumo.

epen- corte electricidad- energía eléctrica.jpg EPEN

Por el contrario, puede darse por dos motivos: un defecto en el material o un error en la ejecución de los trabajos. En ese sentido, agregó que se está analizando el origen del desperfecto, aunque confió en la capacidad de los operarios que realizaron la tarea.

El alimentador que tuvo el inconveniente es una estructura nueva, inaugurada hace apenas seis meses, por lo que es posible que algún material no haya funcionado de la manera prevista. "La falla anterior (hace tres años) fue por un material que no se adaptó a nuestras condiciones climáticas. Vamos a analizarlo para que no vuelva a pasar", dijo y aclaró que, en caso de detectar un material que no cumpla las funciones adecuadas, habrá que trabajar en el recambio en todo el tendido eléctrico de Neuquén capital.

"Cuando falla un elemento, tenés que salir de servicio para reparar", dijo sobre el corte de luz, que muchas veces responde a la salida de servicio para reconfigurar la red o hacer reparaciones sin riesgos.