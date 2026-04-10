CALF y CTC consolidan el Servicio Solidario de Sepelios

Este acuerdo, busca que los asociados de la CTC puedan acceder de manera voluntaria a las prestaciones de Sepelios y al Fondo Solidario por Fallecimiento.

Con el objetivo de brindar un servicio social esencial a sus asociados, CALF y la Cooperativa Telefónica de Centenario ( CTC ), este jueves 9 de abril, firmaron un convenio en donde ambas instituciones avanzaron en la implementación y desarrollo del Servicio de Sepelios junto con “Fondo Solidario por Fallecimiento”, destinado a acompañar a las familias en momentos especialmente difíciles en dicha localidad.

Este acuerdo, firmado por los presidentes Marcelo Severini (CALF) y Darío Vannicola (CTC), tiene como objetivo principal que los asociados de la CTC puedan acceder de manera voluntaria a las prestaciones de Sepelios y al Fondo Solidario por Fallecimiento que brinda CALF.

El presidente de CALF, afirmó que “nosotros siempre decimos que Sepelios es un servicio esencial que a pesar de lo que significa ese triste momento para los familiares es un servicio con calidad humana que como todos saben prestan los empleados de la Cooperativa”.

“Esto prontamente lo vamos a tener a disposición de los socios y los adherentes de Centenario y espero que podamos seguir trabajando en otros aspectos que tienen que ver con otros servicios que presta nuestra Cooperativa”.

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Esta alianza estratégica prevé la construcción de una sala velatoria para lo cual la CTC realizará el aporte de un lote de su propiedad y además asumirá los costos de construcción.

En tanto, CALF se hará cargo del proyecto arquitectónico y la elaboración de los planos técnicos, además de tener a su cargo la ejecución de la obra.

A su vez, establece que hasta tanto se finalice la construcción de las nuevas instalaciones, ambas instituciones convinieron el alquiler de una sala velatoria habilitada en Centenario para garantizar la atención inmediata de los asociados.

Por su parte, el titular de la CTC luego de agradecer a las autoridades de CALF por el acuerdo logrado auguró la posibilidad de disponer de otros servicios en la localidad. Además dejó la palabra a su Vicepresidente Ernesto Novoa quien fue el designado por la entidad para llegar a este convenio.

”Estamos interesados en ser socios de CALF porque vemos que es un actor hoy que lo mira toda la Patagonia y queremos ser parte y hacer un aporte también. Creo que podemos juntos avanzar en diferentes acciones que favorezcan a nuestros vecinos” sostuvo Novoa.

SFP Calf (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

El servicio contempla una cobertura integral

Es importante destacar que el servicio contempla una cobertura integral que incluye el traslado, la preparación, la gestión de trámites y el acompañamiento administrativo a los familiares, garantizando una respuesta profesional, eficiente y profundamente humana.

Otro aspecto importante de este acuerdo es el fondo solidario por fallecimiento, una herramienta clave que permite acompañar económicamente a las familias, aliviando el impacto que generan estas situaciones y reafirmando el espíritu cooperativo de estar presentes cuando más se necesita.

Los presentes coincidieron en que este es un paso por demás importante que manifiesta la importancia de la unidad entre cooperativas, reafirmando un modelo basado en la solidaridad, la ayuda mutua y el compromiso con la comunidad.

Por su parte, la secretaria General Yenny Fonfach valoró el rol de las Cooperativas ya que “el reconocimiento y la confianza de los asociados fortalecen este tipo de iniciativas, que no solo brindan soluciones concretas, sino que también reflejan la presencia activa y solidaria del cooperativismo en la vida cotidiana”.

Con este paso, CALF y CTC reafirman su compromiso con el bienestar de sus asociados, consolidando una red de servicios que pone en el centro a las personas y a la comunidad.