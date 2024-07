Carlos Koopmann se asegura fondos y avanza con un plan de asfalto en Zapala

Ya con la norma sancionada, la Municipalidad puede recibir los recursos acordados con el gobernador Rolando Figueroa, y el próximo miércoles 31 se lanzará una nueva licitación, que comprende la pavimentación de 14 cuadras: calle Edelman, Vélez Sarfield y Alem, entre Av. Jansen y 25 de Mayo; calle Chachil, entre Catriel y Av. del Trabajador 7; calle Alsina y Catriel, entre 25 de Mayo y Chachil; y calle Mitre entre Olascoaga y Elías Sapag.

Koopmann asfalto Zapala.jpg El intendente Carlos Koopamann junto a la empresa que hace el asfalto.

El 7 de agosto, está prevista otra licitación para otras 14 cuadras: calle Formosa y Chaco, entre Av. 12 de Julio y Canan Sapag; calle Diputado Varones y Diputado Fernández, entre La Rioja y Corrientes.

Asfalto: las calles del plan

En forma paralela, durante los últimos días, se avanzó con la ejecución ya se avanza con fondos municipales, aprovechando las pausas que ofrece la veda climática.

De hecho el viernes pasado se pavimentó un sector de calle Puyrredón, entre 9 de julio y Reconquista, y este sábado de hizo lo propio en Coronel Díaz y en 25 de Mayo, en el barrio Don Bosco.

“Gracias a que tenemos las cuentas municipales ordenadas y también al trabajo en conjunto que estamos realizando con el gobernador Rolando Figueroa, podemos sostener un plan de obras que este año no se detuvo en ningún momento, a pesar de la compleja situación económica que se vive a nivel nacional y que impacta en todos los niveles”, dijo Koopmann.

El intendente confirmó que “nuestro objetivo es poder terminar esta segunda gestión con 300 cuadras de pavimento, que se sumarán a las 280 que hicimos durante nuestro primer gobierno, es decir que serán casi 600 cuadras en total, algo histórica para la ciudad, que cuando asumimos presentaba un gran atraso en materia de infraestructura vial”.

“El asfalto siempre es una de las principales demandas de nuestros vecinos y vecinas, y es totalmente entendible porque no solo mejora la conectividad, sino que también te valoriza las propiedades, cuando llueve ya no tenés que sufrir con ese barro que te ensucia y no podés caminar, y en verano no se levanta esa tierra que no te deja ni respirar”, graficó el intendente.

Agregó que “también tenemos que sumarle como beneficio, el ahorro que se le genera al municipio porque ya no hace falta la contratación de camiones regadores”.