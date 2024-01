Casi pierden la casilla rodante por los pozos en Villa Pehuenia

El bombero aseguró que esos 7 kilómetros están detonados. Le indicaron que su mantenimiento estaría a cargo de la empresa que se encuentra pavimentado la Ruta 23, tramo Litrán - Pino Hachado. Dijo que “tendría que mantenerlo en perfecto estado de circulación”.

Villa Pehuenia- mal estado- ruta- recate- turistas- casilla rodante-3.jpg Una familia casi pierde su casilla rodante por el mal estado de la ruta llegando a Villa Pehuenia. Gentileza Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia

Pero lejos de esa situación, el caso más llamativo de los últimos días lo protagonizó una familia con su pequeño hijo que viajaba en su interior. Lorente explicó que estuvieron a punto de perder su casilla.

“Esos 7 kilómetros están detonados, tanto para los que van llegando como para los que salen. En este caso, la casilla se desprendió literalmente. Era de una familia proveniente de Zapala que venían a pasar la fiesta de Fin de Año a un camping de Pehuenia”, señaló.

Casi pierde la casilla por el estado de la ruta.mp4

Por el mal estado de la calzada, sufrieron un desprendimiento de la casilla, que en un momento realizó un efecto tijera. Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia y Moquehue, personal policial de la Comisaria N 47 y de Defensa Civil Municipal, colaboraron con eslingas y esfuerzo para sacar al vehículo que estaba a unos mil metros del comienzo del asfalto.

Pedido de audiencia

Lorente aseguró que les enviaron una nota a las nuevas autoridades de Vialidad Provincial, solicitándole a su directorio una audiencia para poder abordar este problema que afecta a la localidad.

“Queremos aportarle nuestras ideas. Aunque me dijeron que son personas de validad de experiencia. Todavía no hemos tenido respuesta, seguramente se va a dar”, estimó el presidente de Bomberos local.

Villa Pehuenia- mal estado- ruta- recate- turistas- casilla rodante-2.jpg Bomberos de Villa Pehuenia tuvieron que auxiliar a la familia que casi pierde la casilla por el mal estado de la ruta. Gentileza Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia

Recordó que todo el material que la anterior gestión volcó sobre la calzada fue en vano porque -a su entender- no le pasaron un rodillo y ahora es material degradado. “De esta gestión no tengo nada que decir, porque no los conozco, se están encontrando con un panorama que no sé si sabían que se iba a encontrar”, cerró Lorente.