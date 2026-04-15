Centenario: ya hay fecha de finalización de obra del edificio de la EPET 29

Desde el gobierno provincial se indicó que los trabajos están “a buen ritmo”. La ejecución de la construcción avanzó un 40%.

La nueva Escuela Provincial de Educación Técnica N° 29 de Centenario se proyecta como un espacio para acompañar el crecimiento de la matrícula y fortalecer la formación técnica en la localidad. La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi , y el coordinador, Gonzalo Peralta , recorrieron la obra y supervisaron su desarrollo.

“Estamos muy contentos porque la obra viene a muy buen ritmo, incluso por encima de lo previsto. La proyección es que entre noviembre y diciembre podamos finalizarla, para que al inicio del próximo ciclo lectivo los estudiantes puedan comenzar las clases en este nuevo edificio, que cuenta con una gran calidad constructiva”, destacó Bertoldi .

Durante la visita, los funcionarios constataron que la obra presenta un avance del 40% y que su finalización está prevista para fin de año.

La inversión destinada supera los 12.000 millones de pesos, en el marco de la política provincial de fortalecimiento de la infraestructura escolar.

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El nuevo edificio contará con una superficie cubierta de 4.963 metros cuadrados y se emplaza en un predio de 13.946,56 metros cuadrados.

Plan de intervenciones

La ministra señaló que “la EPET N° 29 forma parte de un plan de intervención en 17 escuelas técnicas de toda la provincia. Ocho de ellas son edificios completamente nuevos, como este, lo que nos permite seguir fortaleciendo la educación técnica en Neuquén”.

Por otro lado, Bertoldi sostuvo que “además de mejorar la infraestructura educativa, estas obras generan empleo para trabajadores neuquinos. En este caso, 84 personas las que hoy están desarrollando esta obra, lo que también impacta de manera directa en la economía local”.

Características de la obra

En cuanto a su diseño, el establecimiento incluye un completo programa arquitectónico que contempla un área pedagógica con 10 aulas, laboratorio de ciencias, sala de representación, SUM y biblioteca multimedia. Además, dispondrá de un sector de talleres con 19 espacios específicos y aula para jefe de talleres.

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También se proyecta un área de gobierno y administración con dirección, vicedirección, regencia, espacios administrativos, salas para docentes y no docentes, gabinete pedagógico, áreas de apoyo educativo, espacios para estudiantes y sectores de recepción y control.

La nueva EPET N° 29 permitirá ampliar la oferta educativa técnica en Centenario y acompañar el crecimiento de la matrícula, brindando mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.

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En el 2025 la escuela funcionó en dos ubicaciones, con una matrícula de 231 estudiantes de 1º a 4° año; este año, se incorporó al ciclo lectivo el 5° año, con la orientación de tecnicatura en Energías Renovables.

Creación de la EPET

La creación de la EPET N° 29 fue impulsada por el gobierno provincial, y recientemente aprobada por el CPE, para dar respuesta al crecimiento de la demanda de educación técnica en Centenario. La institución se conformó a partir de la transformación de un anexo en escuela independiente, con equipo directivo propio y una orientación en Energías Renovables, en línea con el perfil productivo de la región.