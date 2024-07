Certificados truchos en Neuquén: por qué los psicólogos no deberían emitirlos en una primera consulta

El Colegio de Psicólogos de Neuquén se refirió al caso del profesional de Andacollo. "Salvo que haya una descompensación muy grande, no se emiten", dijeron.

"Tenemos que darle traslado al Tribunal de ética, porque si no hay una denuncia no hay una acción. Nosotros evaluamos el ejercicio de la profesión pero hacer una auditoría sobre los certificados psicológicos, no hacemos. Es materia de los organismos de salud ocupacional donde se hace el seguimiento finito de los certificados", explicó Contreras diálogo con La Red.