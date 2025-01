Cianobacterias en El Chocón y Mari Menuco: tips para saber cuándo es peligroso bañarse

Informe cianobacterias.mp4

LMPlay repasó los puntos más importantes y brindó algunos consejos para identificar las floraciones de cianobacterias en el agua.

¿Qué son las cianobacterias?

Las cianobacterias son microorganismos que suelen estar presentes en los espejos de agua dulce. En verano, por el aumento de la temperatura y la luz, y por las condiciones que generan más nutrientes en el agua, estos microorganismos suelen proliferar y hasta florecer.

Las floraciones de cianobacterias pueden ocasionar problemas de salud para los que entran en contacto con el agua. Pueden aparecer problemas en la piel, como alergias y urticarias, y en ojos y oídos, como conjuntivitis y otitis. Los que tragan agua en una zambullida pueden tener dolor abdominal, diarrea o vómitos, y también puede afectar las vías respiratorias por inhalación.

Algas_lago.jpg Las cianobacterias florecen por las altas temperaturas en los lagos y la AIC determina el nivel de peligrosidad.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén brindaron una serie de consejos para evitar estas complicaciones de salud. Recordaron que no hay medicamentos preventivas para este tipo de casos y que la única prevención es no meterse a los lagos.

Tips para saber el nivel de riesgo

Sin embargo, en estas jornadas de calor intenso, tener en cuenta el aspecto del agua es una buena alternativa para minimizar los riesgos.

Si ves pequeñas manchas verdes que parecen yerba dispersa, el riesgo es bajo y podés meterte al agua. Hay que Lavarse con agua limpia a la salida, no consumir el agua, y cuidar a las personas menores de edad y mascotas.

Si ves manchas verdes en la superficie que se asemejan a un derrame de pintura, el riesgo es medio. Se recomienda meterse en zonas donde el agua se vea más limpia. Evitar el contacto con las manchas de algas, no consumir el agua, y cuidar a las personas menores de edad y mascotas.

cianobacterias Lago Mari Menuco.jpg

Si el agua tiene una capa espesa de color verde o amarronada, el riesgo es alto. En ese caso, no está permitido meterse a los lagos. El agua no es apta hasta que desaparezca la floración; no consumir el agua, y alejar a las personas menores de edad y mascotas del agua sucia y manchas en orillas.

Desde el Ministerio de Salud aclararon que los síntomas suelen aparecer 24 horas después del contacto con las cianobacterias. Aunque no son afecciones de gravedad, el único método de prevención es evitar el contacto con el agua. También se recomienda consultar a un médico si el cuadro persiste.