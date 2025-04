Cómo afectará el paro general de la CGT al servicio de colectivos de Neuquén

Los colectivos en Neuquén no se verían afectados por el paro

El paro general convocado por la CGT del próximo jueves 10 de abril afectará a varios servicios públicos. Aunque se había especulado que la medida alcanzaría al servicio de transporte público, finalmente esto no ocurrirá porque el gremio UTA no se sumará. La decisión no fue bien vista por la Confederación General del Trabajo.