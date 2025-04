La CGT aseguró que "no hay chance de que se levante" el paro del 10 de abril

"No hay chance de que se levante el paro" , aseguró Héctor Daer , uno de los tres cosecretarios generales de la Confederación General del Trabajo ( CGT ) en una entrevista. El sindicalista habló sobre el paro general que se llevará a cabo el próximo jueves 10 , detalló cuáles son los gremios que adhieren y el vínculo que tienen con el Gobierno Nacional.

“ La movilización va a ser una movilización importante. Eso no tengo dudas, porque hay una capacidad de movilización que viene demostrándose en las últimas movilizaciones", aseguró en Radio Rivadavia. Este paro se estableció tras la votación de “las 50 organizaciones más importantes del país” que integran la CGT.

paro general cgt

A su vez, el gremialista explicó que esta contundente medida se lleva a cabo porque “este plan económico cierra solo con baja de salarios”.

Daer explicó que el eje del reclamo es "la situación del sector que pasó a ser más vulnerable, que es el sector de los jubilados" y denunció la no actualización del bono que reciben, congelado en $70.000 desde marzo del año pasado.

"Desde la CGT nos planteamos un país con desarrollo y trabajo, y nos encontramos con una espiral descendente", dijo y a modo de ejemplo expresó que "si se consume menos carne y menos leche, hay un indicador claro de hacia dónde se va".

"Esperemos que la UTA entienda que son parte de la CGT"

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que integra la CGT, en principio no sumaría su adhesión a la marcha y Daer no lo dejó pasar. Según explicó el sindicato, que agrupa a los trabajadores del transporte colectivo, se encuentran en el medio de una conciliación obligatoria por el conflicto salarial que atraviesan.

Frente a esta situación, el sindicalista indicó que "una conciliación obligatoria sectorial no imposibilita la adhesión al paro de la CGT" y que "la convocatoria es para todas las organizaciones sindicales, incluida la Unión Tranviarios Automotor".

"Esperemos que la UTA entienda que son parte de la CGT y que el paro se votó por unanimidad", enfatizó.

La tensa relación con el Gobierno Nacional

Héctor Daer fue claro en su entrevista radial al asegurar que con Nación "hay diálogo, pero no hay negociación".

A su vez, aseguró que los gremios "no puede acordar salarios, o cuando acuerdan, si no son los que le gusta al ministro de Economía, no los homologan".

CGT reunión gobierno

En referencia a la economía, opinó que "la inflación se desaceleró pero estamos con valores más altos que en 2022 cuando Guzmán era Ministro de Economía" y aclaró: "nosotros no estamos a favor de una devaluación".

La CGT se sumará a la marcha de jubilados y el paro general será de 36 horas

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó que el paro general previsto para el 10 de abril será de 36 horas. La medida de fuerza empezará el miércoles 9 en horas del mediodía y el 1° de abril, confirmaron que la extenderán para sumarse a la marcha de jubilados.

Este cambio fue confirmado por Octavio Argüello, co-secretario general de la CGT, quien asumió su lugar tras la renuncia de Pablo Moyano.