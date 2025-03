Cuánto pierden las jubilaciones mínimas por el congelamiento del bono

Ahora bíen, el Gobierno nacional no aplica el mismo tratamiento a los diferentes componentes del salario de bolsillo . Solo incrementa por inflación la Jubilación Mínima, que en marzo es de $279.121,71. En cambio, el bono de $70.000 está congelado desde hace un año.

Cómo están las jubilaciones

Como el gobierno no incorporó el bono al haber, lo que tendría que haber cobrado un jubilado de abajo de la escala es $424.121.71. Es decir que lo que están percibiendo es un 17% más bajo. En términos de poder de compra con relación al año pasado suben 5,9% (1,6 puntos menos de lo que debería haber subido) .

jubilaciones.jpg

La jubilación mínima subió este mes un 107% nominal, evidentemente por encima de la inflación acumulada durante el período, pero como el bono seguirá igual, se licuará la mejora. Sumando ambos componentes dará un incremento nominal del 70% aproximadamente.

Contra la inflación de enero acumulada, que fue del 84%, los haberes habrán perdido. Pero contra febrero, cuando se devengan, le pueden ganar unos 4 puntos (IPC febrero 2,1%, según el último REM del BCRA).

Si bien las jubilaciones comenzarán a recuperar terreno por el congelamiento del bono, las mínimas lo harán por debajo de lo que hubiera sido si el Gobierno hubiera incorporado el bono al haber mínimo en marzo de 2024.

Fin de la moratoria previsional

Después de marzo de este año, perderá vigencia la Ley 27.705 que proponía dos modalidades del Plan de Pago de Deuda Previsional para garantizar las jubilaciones a todos los trabajadores aunque no hayan concretado los años reglamentarios de aporte. Mas precisamente el próximo 23.

Desde esa fecha, quienes no cumplan con los 30 años de aportes solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a partir de los 65 años. Esto impactará especialmente en mujeres de entre 60 y 64 años y en los cónyuges de beneficiarios, ya que la PUAM no genera pensión por fallecimiento.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas con Equidad (CIPPEC) señaló en un reciento informe que ante la caída de la moratoria “existen distintas opciones para abordar el futuro del sistema previsional”.

“Una posibilidad es extender la moratoria actual mediante un decreto del Poder Ejecutivo o una nueva ley del Congreso, lo que garantizaría la continuidad de la cobertura, pero también perpetuaría sus problemas, como el alto costo fiscal, la inequidad y los incentivos a la informalidad laboral”, dice la entidad.

El CIPPEC agrega que “otra alternativa es la creación de una prestación proporcional para quienes no alcancen los 30 años de aportes. Sin embargo, esto complejizaría aún más el sistema y profundizaría las diferencias entre quienes cumplen con los años requeridos y quienes no”.