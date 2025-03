El Gobierno cuestionó el paro de la CGT y la aparición de Sergio Massa: "Es el regreso de los muertos vivos"

CGT.

"Estuvieron un año sin hacer paros porque veían que los salarios le estaban ganando a la inflación. Antes no le hicieron ni un solo paro a Alberto Fernández", remarcó la fuente, sugiriendo que la actitud de la central obrera es más política que reivindicativa.

Según el funcionario, la vuelta a la protesta sindical se habría activado tras los incidentes ocurridos en la reciente marcha de jubilados e hinchas de fútbol al Congreso, lo que, según su visión, reavivó la movilización gremial.

"Luego de eso vuelve la CGT, y vi que también volvió Massa. Se parece mucho al regreso de los muertos vivos", lanzó, en alusión tanto al paro como al retorno del líder del Frente Renovador a la escena política.

perfil Massa 01 1200x678.jpg Después de años jugando de alero, Sergio Massa se convirtió en el protagonista. Será el Presidente desde el próximo 10 de diciembre.

El exministro de Economía, que mantuvo un bajo perfil tras su derrota en el balotaje presidencial de 2023, reapareció el fin de semana en un acto del Frente Renovador. En su discurso, Massa pronosticó una recuperación del peronismo en las elecciones legislativas de este año, con triunfos tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad.

Para el Gobierno, la reaparición del exfuncionario y el paro de la CGT responden a una misma estrategia opositora. En esa línea, el oficialismo busca desacreditar ambos movimientos al señalarlos como intentos de "resurrección" de sectores políticos que, a su entender, ya fueron rechazados en las urnas.

Un nuevo choque entre el Gobierno y el sindicalismo

La tensión entre el oficialismo y la CGT vuelve a escalar con este nuevo paro general, que promete ser una de las principales muestras de fuerza sindical en lo que va del año. Mientras el Gobierno intenta minimizar su impacto y desacreditar a sus organizadores, los gremios insisten en que las políticas económicas de Milei están afectando a los trabajadores y justifican la necesidad de la medida de fuerza.

Héctor Caer (CGT). Javier Milei.jpg El secretario general de la CGT, Héctor Daer, y Javier Milei.

Con el trasfondo de una crisis económica y un clima político cada vez más polarizado, el conflicto entre el Ejecutivo y el sindicalismo parece lejos de resolverse, y el escenario para las próximas semanas se anticipa cargado de tensión y movilización.

Cuándo será el paro de la CGT

En una entrevista en el streaming Gelatina, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, habló sobre la próxima medida de fuerza que llevará adelante la central obrera y analizó el contexto político y económico del país. El sindicalista adelantó que la fecha del paro general será definida el próximo jueves por el consejo directivo y desmintió que ya se haya establecido.

Sobre la convocatoria al tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei, Daer explicó: "La fecha la va a definir el consejo directivo el día jueves. Lo del 8 de abril salió a partir de un canal de televisión, un periodista lo tiró. Los que intentaron confirmar o reconfirmar la noticia no hicieron caso a que podía no ser el 8, pero bueno. Personalmente creo que el 10 tiene mayores posibilidades. De todas formas, hay que ser respetuoso del conjunto del consejo directivo. No va a cambiar el ánimo ni los objetivos, que son mucho más importantes que si es el 8 o el 10".

Si bien la confirmación oficial llegará en los próximos días, el sindicalista remarcó que la medida de fuerza se concretará y que el objetivo trasciende la cuestión de la fecha específica.