Cómo ayudar desde Neuquén a los afectados por los incendios en la Patagonia

Desde distintos puntos de Neuquén se impulsa una colecta solidaria para reunir insumos destinados a brigadistas forestales y animales heridos por los incendios.

En medio de la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a la región cordillerana de la Patagonia, desde Neuquén se activó una red solidaria con un objetivo concreto: colaborar de manera directa con quienes están en la primera línea del combate contra el fuego y con los animales que resultaron heridos por el avance de las llamas . La iniciativa busca canalizar donaciones específicas para cubrir necesidades urgentes tanto de brigadistas como de animales rescatados en zonas afectadas.

Mientras el fuego avanza sobre bosques, campos y zonas rurales, brigadistas forestales, bomberos y voluntarios trabajan en condiciones extremas, con jornadas extensas, altas temperaturas y exposición constante al humo y al riesgo. Al mismo tiempo, cientos de animales domésticos y de granja quedaron atrapados, heridos o desplazados, muchos de ellos con quemaduras severas que requieren atención veterinaria inmediata.

Frente a este escenario, desde Neuquén se lanzó una colecta solidaria impulsada por la artista Luciana Quiroga, en articulación con el colectivo Río Jarana , que desde hace años organiza campañas de ayuda ante incendios en la Patagonia. La propuesta apunta a reunir insumos prioritarios que permitan acompañar urgencias médicas, prevenir infecciones y reforzar el trabajo en terreno.

Una parte central de la colecta está destinada a brigadistas forestales que se encuentran combatiendo los incendios. Desde la organización detallaron que se reciben elementos de protección personal y herramientas fundamentales para el trabajo en zonas de incendio, siempre respetando el listado de prioridades difundido.

Colecta en Neuquén para los incendios en la Patagonia

Con qué se puede colaborar

Entre los insumos solicitados figuran ropa de grafa e ignífuga, cascos de protección, guantes ignífugos, borcegos ignífugos y borcegos con punta de acero, antiparras ignífugas, barbijos de alta densidad y medias de algodón. También se necesitan mochilas forestales, palas, rastrillos, machetes, pulaski, azas, caño corrugado para chupador y mangas de una pulgada y media.

A estos elementos se suman insumos técnicos para el combate directo del fuego, como motobombas, alargues, lanzas forestales, adaptadores Storz, mangas forestales secas de distintos diámetros, reducciones, boquillas intercambiables y cadenas para motosierras. Cada uno de estos elementos resulta clave para sostener el trabajo diario en condiciones de alta exigencia.

Además, se solicitan insumos veterinarios básicos como gasas, vendas, cintas, vendas elásticas, guantes de látex, barbijos N95, vaselina sólida, gotas oftalmológicas, colirios, ungüentos, pervinox y analgésicos como tramadol. También se reciben medicamentos antiinflamatorios y corticoides como diclofenac, ibuprofeno, dexametasona y betametasona, además de protector solar, fundamental para animales con piel dañada por las quemaduras.

Colecta en Neuquén para los incendios en la Patagonia

La colecta también tiene un fuerte componente destinado a animales afectados por los incendios. Caballos, gallinas, cerdos, perros y gatos forman parte de los más perjudicados por el avance del fuego. Muchos fueron rescatados con quemaduras en patas y hocicos, lo que dificulta su alimentación y recuperación.

Desde la organización aclararon que también se reciben alimentos para mascotas, indispensables para sostener la recuperación de animales heridos, muchos de los cuales requieren dietas específicas o blandas debido a sus lesiones.

Dónde colaborar desde Neuquén

Los puntos de acopio están distribuidos en distintos sectores de la región para facilitar la colaboración. Hay referentes en Neuquén Oeste, Neuquén Centro, Cipolletti, Centenario, Plottier y Alta Barda, con contactos telefónicos habilitados para coordinar la entrega de donaciones.

Colecta en Neuquén para los incendios en la Patagonia

Además, se habilitó un alias para aportes económicos destinados exclusivamente a cubrir los gastos logísticos del traslado de las donaciones. Desde la organización remarcaron que se recibirá únicamente lo enunciado en la lista de prioridades y aportes de dinero para solventar el viaje, con el compromiso de rendir todo lo recaudado de manera pública, como se realizó en campañas anteriores.

Según informaron, el envío de lo recolectado partirá desde Neuquén el viernes a la madrugada, con destino a las zonas más afectadas por los incendios en la Patagonia. La logística está pensada para que los insumos lleguen de forma directa a brigadistas y espacios que asisten animales heridos, evitando intermediaciones.

En un contexto donde la emergencia se sostiene día a día, desde Neuquén la comunidad tiene una forma concreta de ayudar. Cada herramienta, cada medicamento y cada donación suma para acompañar a quienes combaten el fuego y para aliviar el sufrimiento de los animales que también son víctimas directas de los incendios.