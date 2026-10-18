Cómo encontraron al gendarme arrastrado en Las Lajas y la dolorosa despedida de sus camaradas

La imagen que más se viralizó este domingo entre los camaradas de José Galeano no es la del operativo, ni la de los helicópteros. Es una foto suya a caballo.

Allí se lo ve vestido de gendarme , con el uniforme verde oliva de fajina, el chaleco táctico, la gorra de Gendarmería y una sonrisa. Montado sobre un tordillo blanco, con cojinillo de lana, en medio del campo árido de la cordillera. Es la postal del gendarme de frontera, del que recorre puestos a 20 kilómetros del pueblo. Esa foto, que hoy duele, fue el homenaje silencioso que eligieron sus compañeros para despedirlo.

Según pudo reconstruir LM Neuquén de fuentes oficiales de la investigación que prefirieron no ser nombradas, Galeano fue avistado desde el helicóptero, semisumergido y atrapado entre las ramas de un árbol dentro del agua. Estaba a 1,5 kilómetros aguas abajo del puente de la Estancia Halcón, donde el arroyo Romero desemboca en el Codihue, y a unos 6 kilómetros del punto exacto donde la correntada se lo llevó.

Lo sacaron buzos de la Policía del Neuquén y fue izado con el helicóptero hasta un lugar seguro. Luego, Bomberos Voluntarios de Las Lajas lo trasladaron al hospital local. Además, se supo que a sus restos se le realizará la autopsia. La mayoría del pueblo esperaba allí, en silencio.

El relevo que terminó en tragedia

El cabo primero José Galeano, de 38 años, oriundo de Buenos Aires, padre de tres hijos y con 8 años de servicio en el Escuadrón 31 Las Lajas "Gendarme Juan Carlos Treppo", cayó el sábado cerca de las 9 de la mañana.

Iba a relevar a un compañero en el puesto Cochico-Romero. Según la reconstrucción que maneja este diario, eran cuatro los efectivos que se trasladaban en la camioneta de la fuerza. El jefe del escuadrón, el comandante Principal Gerardo Rafael Moreira, quedó afuera con el chofer mientras el resto intentaba cruzar a pie el arroyo Romero, muy crecido. En ese cruce, el agua se llevó a Galeano. Otro gendarme intentó salvarlo y también fue arrastrado, pero logró aferrarse a una rama.

Hermetismo y una causa federal

Hay un extenso hermetismo entre las autoridades policiales y judiciales en torno al caso. Lo que pasó en ese relevo va a dar que hablar en las próximas jornadas.

La causa quedó a cargo de una fiscalía federal, que será la responsable de reconstruir exactamente qué pasó y de establecer las responsabilidades que correspondan a todos los efectivos que participaron del operativo. Por qué se cruzó a pie un arroyo con altísimo caudal y si se evaluaron los riesgos, son las preguntas que ahora deberá responder la Justicia.

Mientras tanto, el dolor se hizo notar en los mensajes de sus camaradas. "Mi amigo, mi compañero, mi superior, una persona que podías aprender muchas cosas y podías reírte todo el día", escribió uno de ellos junto a la foto a caballo. "Que el señor y la virgencita de Luján te reciban con su manto. Te voy a extrañar mucho", posteó otro junto a una foto asando un chivito.

A 250 kilómetros, 20 días después, se repitió la historia

Lamentablemente, no hubo milagro. Solo tragedia. Y es la segunda en menos de un mes.

Hace apenas 20 días, a más de 250 kilómetros de Las Lajas, en el río Nahueve, en el norte neuquino, sus camaradas buscaron durante días a un efectivo policial en las mismas circunstancias: agua rápida, cañadones, un cruce en servicio. El final también fue el peor.

Ahora se espera la palabra de la familia para saber qué tiene para decir y qué va a reclamar por la muerte de su esposo en un acto de servicio.