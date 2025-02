Cómo impacta en bancarios y clientes neuquinos el cambio de Banco Nación a sociedad anónima

Si bien los empleados del Banco Nación ya habían sido informados sobre la intención de cambiar la persona jurídica, para pasar de una sociedad del Estado a una sociedad anónima, no supieron sobre la fecha y hora de la modificación hasta minutos antes de la firma del decreto, que fue publicado en el Boletín Oficial. Entre el plantel se mantiene un clima de preocupación, no sólo por esta acción sino por una serie de ajustes que se hicieron en la entidad en los últimos meses.

Jorge Borgognoli, miembro de la junta interna Banco Nación en Neuquén, explicó que en la provincia hay unos 100 empleados del BNA. "En Neuquén capital éramos más de 80 y ahora quedamos unos 60 por una serie de retiros voluntarios", dijo y aclaró que la edad para el retiro se fijó en 62 años y ahora bajó a 60. "Esos puestos no se cubren para hacer un recambio generacional y tampoco hay un proceso de modernización, por lo que tenemos más recarga de tareas y se resiente la atención al público", afirmó.

"Lo que ellos pretendían apenas asumieron era una venta lisa y llana del banco. El ministro Caputo habló de una cotización del BNA de entre 25 mil y 30 mil millones de dólares", dijo y agregó que la resistencia que generó el debate de la Ley Bases obligó a la administración de Milei a hacer algunas concesiones. Entre ellas, el banco quedó excluido de ser privatizado, pero la transformación en S.A. abre una ventana de privatización "por otros medios".

"Es algo que pasó en los 90 con muchas entidades y con otros bancos, como el Banco Hipotecario", se lamentó Borgognoli, que aseguró que las últimas comunicaciones del BNA demuestran que cumplió récords y metas establecidas para el año 2024. Ese año, su balance demostró ganancias por 2600 millones de dólares. "Fondear al banco no es necesario, lo que quieren es desfondear al Estado", se quejó.

Pese a los comunicados oficiales, que fundaron la transformación en S.A. para contar con más flexibilidad y poder otorgar más préstamos, el referente neuquino de la entidad aseguró que la explicación no es convincente. Afirmó que las políticas nacionales van en contra del fomento a la industria y las pequeñas empresas, por lo que le parece poco coherente que persigan esa misión con el banco.

Borgognoli aseguró que la gestión de Milei "hace un ataque sistemático a la clase trabajadora", por lo que consideró que la intención de privatizar el Banco Nación también desprotege a los jubilados y los trabajadores más humildes que operan a través de la entidad.

La defensa que hace el gobierno de la sociedad anónima

A través de un comunicado, la central de Banco Nación justificó la decisión de transformar la entidad en una sociedad anónima. “El régimen de entidad autárquica limita la capacidad del Banco Nación para competir en igualdad de condiciones con otras entidades del sector financiero, restringiendo su acceso a nuevas fuentes de financiamiento y su capacidad de desarrollar estrategias comerciales más dinámicas y eficientes”, informaron.

Y agregaron: “La transformación en sociedad anónima contribuirá a modernizar su estructura jurídica y operativa, permitiendo una mayor flexibilidad en su gestión y adaptación a las mejores prácticas del mercado financiero, incorporando mecanismos de gobierno corporativo más ágiles y eficientes y una administración más profesionalizada y alineada con estándares internacionales de transparencia, eficiencia y control”.

En un comunicado previo, con fecha del 27 de enero, habían aclarado: "De este modo, el Banco Nación cumple plenamente el mandato del Gobierno del Presidente Javier Milei: la promesa de inflación cero viene acompañada de abundancia de créditos y la rápida transformación del Banco en Sociedad Anónima“, expresaron por medio del comunicado publicado el pasado 27 de enero.

“La transformación en SA es imprescindible para que el Banco continúe aumentando los préstamos a favor de las pymes y las familias. Para sostener ese crecimiento, la institución necesitará ampliar su fondeo, lo que podrá hacer abriendo su capital, para lo cual es esencial que se convierta en Sociedad Anónima y que tenga la aprobación del Congreso”.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, publicó en la red social X:“El Decreto 116/25 permite que el banco mejore su transparencia y gobierno corporativo. El decreto también limpia casi todo el estatuto eliminando privilegios (por ejemplo el Art. 31 que obligaba a que los depósitos judiciales fueran en dicha institución)”.

Aunque la figura jurídica permite una posible salida a la cotización en la bolsa de valores, hasta ahora no se sabe si la intención es vender acciones del BNA, como sí ocurrió con YPF en Argentina o el Banco Do Brasil, en el país vecino. Desde el gabinete de Milei destacaron el caso brasilero no sólo por su capitalización sino porque cotizar en bolsa genera ciertos márgenes de control y transparencia.

Por el momento, y tal como se lee en el Boletín Oficial, los accionistas de BNA S.A. “serán el Estado Nacional, quien tendrá la titularidad del noventa y nueve como nueve por ciento (99,9 %) del capital social y que ejercerá todos sus derechos a través del Ministerio de Economía y la Fundación Banco de la Nación Argentina, quien tendrá la titularidad del cero coma uno por ciento (0,1 %) del capital social".

La postura de La Bancaria y los trabajadores

Jorge Borgognoli explicó que, si bien la noticia "todavía está fresca", los trabajadores ya han realizado acciones para visibilizar lo que consideran un ataque a las entidades del Estado. "Nos preocupa la situación particular nuestra, pero esto no se desvincula de lo que viene pasando en el contexto, la estafa cripto es una pequeña estafa dentro de una gran estafa", aseguró.

El sindicato también publicó un comunicado al respecto. "Desde la Asociación Bancaria expresamos nuestro absoluto rechazo al reciente decreto firmado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, que pretende transformar al Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima", señalaron.

"El Banco Nación posee los mejores números en cuanto a rentabilidad del sistema financiero, concentra la mayor cantidad de clientes, de depósitos, de otorgamiento de créditos y asistencia tanto a empresas como individuos, es el banco más grande del país. Esos números han sido logrados siendo un banco público y estatal, sin desatender su función social para la cual fue creado, sosteniendo a lo largo de su rica historia el desarrollo de la industria, el campo, las pymes y a los ciudadanos y ciudadanas en general. Es contradictorio querer vender lo que funciona, salvo que el único objetivo sea un negociado espurio y una nueva estafa", afirmaron.

Desde Neuquén, Borgognoli aseguró que esperan recibir el respaldo de otros gremios y la CGT para iniciar medidas de fuerza y defender al Banco Nación de una posible privatización.