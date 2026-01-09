Cómo será el pago del bono en Neuquén para los jubilados y pensionados del ISSN

El bono extraordinario anunciado por el Gobierno provincial será proporcional para los pasivos. Cómo se calcula y cuándo se cobra.

El anuncio del bono extraordinario d e 350 mil pesos que el Gobierno de Neuquén otorgará a empleados públicos -y que fue anunciado para el cobro para el próximo martes 20 de enero- también alcanzará a los jubilados y pensionados provinciales.

Sin embargo, muchos se preguntan si será un monto uniforme, ante las dudas que se generaron en estos días. Fuentes consultadas por LM Neuquén dieron cuenta que los pasivos no lo cobrarán completo, sino de manera proporcional a su haber, una situación que no es nueva, pero que generó reclamos en el sector.

El bono, acordado en el marco de las paritarias provinciales con ATE, UPCN,. ATEN y Viales , fue definido como una suma fija, no remunerativa y no bonificable, a pagarse en una sola cuota. Para los trabajadores activos, el monto es pleno. Para los jubilados, en cambio, el criterio cambia.

SFP ATEN paritarias casa de gobierno (3) El equipo paritario del gobierno provincial. Tuvo una deferencia con ATEN. Sebastián Fariña Petersen

La última propuesta salarial del gobierno fue aprobada el mes pasado por los gremios e incluye una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio de 2026, cuyas actualizaciones se aplicarán en abril y julio de 2026. Esto es en el caso de ATE, para ATEN, el acuerdo por IPC alcanzó hasta diciembre de 2026.

Cómo se calcula el bono para los jubilados

En el caso de los jubilados y pensionados que dependen del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), el pago del bono no es igual para todos. El monto se liquida en función del porcentaje del haber jubilatorio, que a su vez depende de cómo se jubiló cada persona: cargo, categoría, años aportados y régimen aplicado.

Desde el punto de vista técnico, el bono se trata como una suma extraordinaria que se traslada al sistema previsional bajo las reglas habituales del ISSN, sin equipararse automáticamente al monto completo que perciben los trabajadores en actividad.

El pago del bono a los jubilados se realizará en la misma cuenta bancaria habitual donde cobran sus haberes, en el cronograma oficial del ISSN, ya sea junto con la jubilación o en una liquidación complementaria. Con el mismo criterio proporcional que se aplica a otros adicionales o incrementos salariales.

ON - Asamblea ATEN (7) Una asamblea de ATEN en año pasado donde se definía los acuerdos salariales. El ISSN tenía que adherir para el pago del bono. Omar Novoa

No habrá, según lo definido hasta ahora, un pago diferenciado ni un bono específico para jubilados que iguale el monto de los activos.

La modalidad de pago reavivó el malestar entre jubilados y pensionados, que sostienen que este tipo de bonos profundiza la brecha entre activos y pasivos. Desde distintos sectores se insiste en que la liquidación proporcional no respeta el espíritu del 80% móvil previsto en la normativa provincial.

Bono para los pasivos del ISSN: el pago parcial

“El bono se anuncia como general, pero en los hechos termina siendo parcial para los jubilados”, repiten referentes del sector, que ya analizan nuevos reclamos administrativos y políticos.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén defiende el esquema como parte del acuerdo salarial vigente, la discusión vuelve a instalarse: sobre bono de los pasivos.