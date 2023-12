Concurso para ingresar al Poder Judicial en Neuquén: voces de los protagonistas

El maratónico concurso judicial, que inició este año con 22 mil inscriptos, llegó a su fin con los 388 mejores promedios registrados en una orden de mérito provisoria que representa a toda la provincia . La mayoría, 250, compitieron por un puesto en la circunscripción judicial de Neuquén , donde más de la mitad quedó afuera por debajo de los 8,87 puntos; y en otras jurisdicciones, como Zapala y Rincón de los Sauces, no se pudo completar el cupo que necesitaba la Justicia.

LMNeuquén consultó a varios postulantes que rindieron el examen oral final, pero no necesariamente forman parte de la lista de mérito. Algunos lograron integrar la orden, otros no. Pero en todos, o casi todos, hay lugares comunes y puntos de encuentro, más allá de los resultados.

"Yo diría que fue un concurso muy largo, teniendo en cuenta la publicación de los requisitos que se dieron a conocer paso a paso, más la nota que nos dieron hace unos días y ahora la orden de mérito a fin de diciembre, duró un año. Eso me pareció excesivo, sobre todo por la alta expectativa de la gente que participó. Después me pareció un proceso transparente. Capaz que alguien tendrá algún reclamo, pero en lo que comprende a mí, las bases y los exámenes se basaron en lo que estaba publicado, asi que por ese lado no tengo quejas", expresó Mariano.

A Grisel, otra postulante, también le pareció "muy largo, muy desafiante, claro en cuanto a pautas". Y Celeste agregó: "Se me hizo un poco largo, pero me pareció transparente".

En diálogo con LMN, Antonella realizó un diagnóstico similar: "Opino que fue un concurso largo, pero es entendible también por la cantidad de personas que nos anotamos. Entiendo que para llegar al número final hubo que pasar por distintas instancias evaluativas para ir filtrando".

Consideró, también, que el material de estudio "estuvo muy completo y se tomó lo que dieron. No tuvimos inconvenientes de ese tipo. Eso estuvo muy bueno. En mi caso, yo soy abogada, y me sirvió un montón para repasar cosas que había visto en la facultad, más genéricas, y ahora más técnicas, desde el trabajo. Incluso estuvo bueno para las personas que no son abogadas. Era un material bastante accesible".

SFP Ciudad Judicial.JPG Sebastián Fariña Petersen

Destacó la transparencia del concurso y realizó una sugerencia: "Por ahí, lo que me hubiese gustado un poco más es tener un cronograma desde un principio, aunque varíe un poco (con fechas estimativas)".

Otro concursante hizo mucho hincapié en el nivel de la convocatoria. Advirtió que "fue uno de los concursos más exigentes en la historia de la Justicia neuquina, con muchos filtros, filtros durísimos, donde quedó mucha gente en el camino. De hecho, entre los 250 -que integraron la orden de mérito de Neuquén- el puntaje más bajo fue 8,87... altísimo. Quiere decir que es uno de los procesos, que yo recuerde, más exigentes y transparentes que ha tenido la Justicia en años, más allá de quienes hayan quedado en el cupo provisorio y lo que se esté evaluando. Fue un concurso sumamente exigente. De los 250, la mayoría tuvo 9 de puntaje".

En tanto , otra postulante consultada, dijo que le significó "un gran desafío personal en cuanto a animarse a medirse en una prueba que requiere mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, perseverancia, nervios y paciencia, dado que desde la inscripción hasta la publicación de la orden de mérito pasó un año. Un año al que se suma la incertidumbre de cuándo se logrará producir el ingreso concreto".

"Sin dudas implica un crecimiento más allá de los resultados, uno sale transformado del proceso", concluyó la mujer.

El TJS, sobre el concurso público

Desde el Tribunal Superior de Justicia, Ramiro Flores, al frente de la Dirección de Gestión Humana, repasó algunos números. En este sentido, indicó que rindieron el oral 820 personas en toda la provincia, de las cuales un 90% aprobó.

WhatsApp Image 2023-12-22 at 11.24.42.jpeg

"Si bien fue un proceso largo y, con muchos puntos a mejorar, a la vez fue transparente y con resultados objetivos", subrayó Flores.

Tras la feria judicial, el TSJ tiene que analizar la orden de mérito y aprobarla por Acuerdo. Se estima que esto será posible a partir de febrero de 2024. Luego, se analizará qué cantidad de cargos se necesitan ocupar de acuerdo a las vacantes presupuestarias disponibles. "Tenemos necesidades en ciertos organismos, pero hasta febrero no podemos definirlo", comentó el director de Gestión Humana.

Previo a los ingresos, los futuros empleados judiciales deberán hacerse exámenes psicofísicos de admisión. La mayoría de ellos tienen domicilio en la provincia de Neuquén, y un porcentaje pequeño impugnó la nota que recibió en el examen oral.

tsj tribunal superior de justicia neuquen

¿Dudas con la nota?

Al respecto, Flores dijo que "se presentaron aproximadamente 70 impugnaciones, tanto de desaprobados, como de aprobados, que cuestionaron la nota. No prosperó ninguna de todas ellas". Es decir, eran personas que no estaban de acuerdo con el puntaje que le pusieron.

De igual forma, el funcionario judicial contó que se conformó un comité de revisión que se ocupó de analizar caso por caso, revisando los videos.

Así termina el año, con la expectativa de que en febrero próximo se afinen los detalles para dar impulso a los primeros ingresos, teniendo en cuenta que hay una necesidad grande y postergada de cubrir vacantes para funcionar, sobre todo en sectores sensibles como el fuero de Familia, el Ministerio Público Fiscal y algunos organismos administrativos, de asistencia y soporte.

El listado completo con el orden de mérito en cada circunscripción puede conocerse a través de este link.