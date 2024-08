Conflicto docente en Neuquén: qué dicen los padres organizados

Padres Organizados difundió una carta por redes sociales en rechazo a la medida de fuerza de ATEN. Padres Organizados difundió una carta por redes sociales en rechazo a la medida de fuerza de ATEN.

Padres Organizados, críticos

"Lo que pasa es que acá no tenemos a nadie que defienda a los chicos, nuevamente en la mesa de negociación del otro día no hay una negociación a favor de los chicos, me parece que la ministra todavía no se dio cuenta de que es ministra de Educación", cargó duro Smoljan contra Soledad Martínez, quien estuvo junto a sus pares de Gobierno, Jorge Tobares, y de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, al frente de la gestión del Gobierno en la mesa con la conducción de ATEN, que encabeza Marcelo Guagliardo.

Entre las jornadas previstas en septiembre y el feriado del Día del Maestro (el 11 de septiembre), todas las semanas del mes tendrán cuatro días de clases, aseguró la dirigente del grupo que hace foco con sus acciones en la educación pública, con mirada crítica hacia el gobierno y los sindicatos

Smoljan postuló que las jornadas docentes se hagan fuera de los días de clases, para que las semanas tengan cinco días con dictado para los alumnos, de forma de no incrementar la deuda de días que acumula el gobierno respecto a su promesa de tener 190 días de clases.

"¿Quién gobierna: ATEN o el Gobierno?", endureció la postura la dirigente al responder sobre la negativa del gremio a que se produzcan jornadas de educación fuera del calendario de clases.

Pedido de los defensores del pueblo

Recordó Smoljan que los defensores del pueblo de todas las localidades que lo tienen presentaron un oficio al Gobierno el jueves (15/07/2024) para que informe cómo va a hacer para cumplir con los 190 días de clases. La dirigente propuso dictar los sábados y a contra turno para recuperar los días perdidos. A contra turno tendría un nivel de complejidad grande puesto que los edificios escolares sueles ocuparse con alumnos diferentes en turnos contrarios.

"Todo depende de la intención y de la plata que se vaya a poner", consideró Smoljan, antes de confesar que "una no ve la intención de recuperar ni un día".

Asimismo, la dirigente de Padres Organizados cuestionó la negociación del Gobierno con ATEN y la reglamentación a cargo del Consejo Provincia de Educación de la Ley del incentivo por presentismo para los docentes. "La reglamentación es contraria a lo que votó por amplia mayoría la Legislatura, que nos representa a todos proporcionalmente", sostuvo.