Corte de Ruta 7 en El Chañar: quiénes y por qué protestan

“La orden de desalojo ya está, se cumplirá en dos horas. Las familias no se van a bajar de la ruta y hacen responsables a los gobiernos nacional, provincial y municipal de lo que pudiera llegar a ocurrir cuando nos tengan que bajar”, aseguró la secretaria General de Aten de El Chañar, Cecilia Cacter, a LMNeuquén.

Dijo que desde la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos (UPEFE) le hicieron saber que se reunirían a las 16 para analizar la situación de la escuela. “Los tiempos los tienen que manejar ellos, esperemos que sean los más acortados. Aunque parece que la educación acá no es prioridad. Se acercó el representante de la obra diciendo que no pueden activarla nuevamente por la inflación”, agregó la referente docente.

La comisión directiva de Aten de El Chañar indicó que el lunes se llevó a cabo una reunión en las puertas del predio donde quedaron las obras paralizadas del edificio escolar con autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE).

“Estuvo presente Luciano Saborido (director provincial de Mantenimiento Escolar), acompañado con la asesora de Nivel Primaria y Personal de Seguridad e higiene. Entregó un informe técnico que plantea una vez más parches para seguir funcionando en el centro cultural”, indicaron desde la seccional de Aten.

Señalaron que para realizar las tareas necesitarían 12 días, como mínimo, y luego se podría habilitar el centro cultural para que los estudiantes vuelvan a clases.

“El señor Saborido no trajo certezas sobre por qué se paró la obra y mucho menos cuándo se retomaría la construcción del edificio propio de la 364”, agregaron.

escuela 364 - San Patricio del Chañar- El Chañar- reclamo- obra.jpg

Por su parte, las familias decidieron volver a la ruta para que alguna autoridad les de una explicación sobre la paralización de las obras y los plazos de su reactivación.

“Como respuesta lo que nos trajo fue un parche de 12 días de corrido para arreglar las falencias que tiene el centro cultural, que no es adecuado para que los niños asistan a ese lugar. Hace seis años que ese lugar funciona como escuela, mientras que la obra está parada”, lamentó Valeria Naipan, mamá de un niño de tercer grado de la Escuela 364 de El Chañar.

La mamá explicó a LU5 que la escuela cuenta con cinco grados de mañana y cinco de tarde. Recién este año egresarán los primeros dos séptimos y eso posibilitará que en el 2024 puedan ingresar dos primeros.

“Queremos que se reactive la obra porque está al 35% y no se termina. Se tendría que haber entregado el 16 de abril y a la fecha no hay novedades. La empresa que estaba se fue, se llevó todo, despidió a la gente que estaba trabajando, se ve que no hay desembolso”, agregó.

Dijo que hace 15 días también le elevaron notas al municipio local para que interceda, pero tampoco obtuvieron respuesta.

“Solamente que se va a arreglar el centro cultural porque la semana pasada casi ocurrió una desgracia. Ese panel no se puede levantar por dos personas adultas, imagínense si se llega a caer sobre nuestros niños”, enfatizó la mamá.

Sostuvo que se apostaron sobre la ruta porque no salieron conformes de la reunión de ayer. “Hoy tenemos que salir a la ruta, parece que se manejan así, querían que fuéramos a las 11 a Neuquén. Les exigimos que vengan acá, hace seis años que funciona la escuela 364 y los niños van a estar 12 días sin clases”, remarcó Naipan.

E indicó: “Necesitamos una respeta para nuestros hijos tienen el mismo derecho que todos a estudiar, a tener un lugar digno, una educación de calidad. Somos escuela de segunda porque no tenemos escuela, somos escuela porque los maestros ponen el corazón y el alma, pero después deja de serlo”.