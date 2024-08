Coto no pagará la multa millonaria por infringir la ley: ¿Qué pasó?

No obstante, pagará 30 millones de pesos que se destinarán a un programa que busca promover la alimentación saludable.

Tras conocerse la multa millonaria que le habían impuesto a Coto por no respetar la ley 3224, que establece la prohibición de la exhibición y oferta de alimentos ultraprocesados, en filas y líneas de cajas registradoras, en las últimas horas se supo que la cadena de supermercados finalmente no pagará.

El director provincial de Protección al Consumidor, Pablo Tomasini, dijo que antes de que se cumplieran los plazos para hacer los descargos, " Coto se presentó con sus abogados de Buenos Aires y Neuquén a charlar ". A partir de lo cual "revieron" su conducta de no cumplir con la ley.

Coto era el único supermercado de la ciudad que no cumplía con la norma.

En este sentido, señaló: "Hace un mes, Coto no cumplía con la ley y no pagaba las multas. En cambio, hoy cumple con la ley y aporta a un programa muy importante para la provincia para financiar la cuestión de la salud con los neuquinos. La verdad para nosotros nos parece importante".

Sin embargo, esta decisión no fue del todo bien recibida por los supermercadistas que cumplen la ley desde el momento en que comenzó a implementarse, Tomasini destacó que desde su área no son una "entidad recaudatoria". "Nosotros somos una entidad que intenta, a través de una multa, corregir conductas. Si logramos que esa conducta se corrija bienvenido sea. Las multas no son para nosotros el objetivo, lo que buscamos es el cumplimiento de la ley y si a veces hace falta un tirón de orejas para que esta se cumpla, bueno, estamos demostrando también que el Estado puede consentir un tirón de orejas a sectores de cierto 'poder', como son considerados las grandes superficies", precisó.

"Nosotros no hacemos política antiempresaria. Nosotros somos una repartición que entiende que lo principal es que se cumpla la ley", recalcó.

El detalle de las multas que Coto no pagó a tiempo

Tomasini detalló que originalmente se trató de cuatro infracciones de seis millones de pesos, realizadas en el año 2022. "Esas multas no estaban firmes y se aplicó una nueva sanción que, estando aún en etapa de descargo, ellos vinieron e hicieron uso de este derecho", dijo.

Sobre esta alternativa explicó: "Eso se hace habitualmente cuando se realiza una multa, se les decís: 'venga y haga el descargo'. Entonces, si hacen el descargo, esa multa se puede bajar o directamente puede quedar sin efecto. Pero si el descargo no sirve, lo que hacemos nosotros es aplicar la sanción. En este caso vinieron y en una semana se efectuó el cumplimiento de la ley, por eso se dio de baja la multa".

Respecto al dinero que pagarán, precisó que serán 30 millones de pesos que se pondrán a disposición del programa "Consumo Respeto". "Es la forma en que hacemos desde el Estado para incentivar, en términos de valores, a los ciudadanos de la provincia de Neuquén para que, entre otras cosas no consuman ultraprocesados, por ejemplo, porque son malos para la alimentación", contó.