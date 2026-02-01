Cuáles son las calles que se encuentran cortadas por el Triatlón de la Confluencia

La tercera edición de esta competencia se desarrolla en la Isla 132. Se trata de una de las actividades en el marco de la Fiesta de la Confluencia.

Este domingo a partir de las 7 horas comenzó la tercera edición del Triatlón de la Confluencia , una de las competencias deportivas que se enmarcan en los festejos por la Fiesta de la Confluencia.

La prueba tendrá inicio con el segmento de natación a través del río Limay, en el que los deportistas recorrerán 1500 metros río abajo , para luego transitar el segmento ciclista por las avenidas más emblemáticas de la Ciudad para completar 40 kilómetros. Finalmente y con un gran escenario, la etapa pedestre se realizará a lo largo del Paseo Costero con un recorrido de 10k.

En este sentido, se conoció cuáles son las calles que se encuentran anegadas debido a esta jornada que cuenta con la presencia de unos 300 deportistas.

Hasta alrededor de las 11 horas, se verá afectada la circulación en la avenida Mosconi, desde Paimún hasta El Cholar, y en Obrero Argentino, desde Aguado hasta Linares.

corte de calles triatlon

Cuáles son las derivaciones y cortes por el Triatlón

Los cortes y derivaciones en la Avenida Mosconi se realizarán a la altura de las calles Drury, El Cholar, Solalique, Bejarano, Chaco, Saavedra, Petróleo, Anaya, Ignacio Rivas, Gatica y Chanetton. También alcanzarán a las intersecciones con Leguizamón, Láinez, Don Bosco, Misiones, La Pampa y San Luis.

Además, habrá interrupciones en Mosconi y Olascoaga, Corrientes, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Bahía Blanca y Linares. Otros cortes se ubicarán en Mosconi y Saturnino Torres, Tronador, Paimún y Primeros Pobladores.

En cuanto a los desvíos dispuestos por la organización del evento, estarán señalizados en Mosconi y Pinamar, C. Purrán, Remigio Bosch, Winter, Benigar, Aluminé y Moquehue.

triatlon confluencia

En esta instancia participan alrededor de 300 atletas que representarán a 10 provincias.

Con la presencia de figuras reconocidas como Mario de Elias, Pablo Ureta, Gabriela Carena, Yanina Minaglia, Emmanuel Iodice entre otros, es la oportunidad ideal para todos aquellos que practican el deporte de compartir un espacio con referentes, no sólo en el plano competitivo sino además de conocer más a fondo sobre aspectos específicos de las tres disciplinas.

En esta edición, la distancia olímpica es la apuesta para garantizar y ofrecer al público un evento de calidad que ponga a la Ciudad de Neuquén como candidata a ocupar una fecha en el calendario argentino de triatlón.

Arriba, Moisés, y abajo, Bustingorry. Los ganadores en el triatlón short.

Uno por uno: los artistas confirmados para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

La Fiesta de la Confluencia 2026 se desarrollará del 5 al 8 de febrero, contará con 18 reconocidos artistas y grupos musicales de diversos géneros, con una marcada presencia de referentes juveniles.

En los últimos días, se dieron a conocer algunos de los artistas que se esperan e incluso, durante esta mañana, también se confirmó la presencia de otros. Se anunció la presencia de Bersuit Vergarabat, La Beriso, Luck-Ra, Trueno, Migrantes, Luciano Pereyra y FMK, en un recorrido para todos los gustos, desde el rock y el hip hop hasta la cumbia y el pop urbano.