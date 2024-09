Cuántas veces y a dónde viajaron los diputados nacionales de Neuquén

Entre los diputados neuquinos que aparecen en el informe, Tanya Bertoldi, de Unión por la Patria, es la que acumula más traslados en los primeros seis meses. En total, se movió 160 veces y, en la mayoría de los casos, realizó traslados aéreos. En este semestre viajó en 92 vuelos e hizo 68 viajes terrestres. Los más frecuentes son las conexiones entre Neuquén y Buenos Aires, aunque también hizo desplazamientos en auto hacia otras localidades del interior de Neuquén.

En el segundo puesto de ubica Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, que realizó un total de 112 viajes, todos por vía aérea y entre Neuquén y Buenos Aires. Según el informe, la diputada libertaria no registra desplazamientos terrestres.

Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), se trasladó 111 veces en el primer semestre. La mayoría de sus viajes fueron por avión: representaron unas 96 conexiones entre el Aeropuerto de Neuquén capital y Aeroparque. El resto de los viajes terrestres, en cambio, fueron al interior de la provincia.

Pablo Cervi, de la UCR, realizó todos sus viajes en avión, al igual que Nadia Márquez. En los primeros seis meses realizó 104 vuelos, entre Buenos Aires y Neuquén o viceversa, pero sin registrar desplazamientos terrestres.

El listado no ofrece datos de los viajes de Pablo Todero, diputado neuquino de Unión por la Patria, aunque sus compañeros de bloque de otras provincias patagónicas registraron un número de conexiones similar a las que tuvo Bertoldi, con una cifra que va de los 140 a 170 traslados en seis meses.

Los gastos de diputados y senadores, en la mira

Tras la difusión de una solicitud ante el Congreso de la Nación por un insólito gasto, la senadora nacional por Neuquén, Lucila Crexell, salió a responder las críticas que había hecho el periodista Jonatan Viale en un canal de noticias de Buenos Aires.

La senadora Lucila Crexell se enojó con la filtración de un documento en el Senado, donde pide una extensión de su celular corporativo, para poder usar un reloj Apple Watch. "El Senado no me pagó nada, me lo descuentan de la dieta. Me sorprende que mientan tanto para querer hacer daño", dijo en diálogo con LMNeuquén.

El tema se difundió en el programa de TN del periodista Jonatan Viale, donde una panelista llevó el tema de Crexell y su pedido al Senado respecto a la "solicitud de pack para uso de Apple Watch", por un monto de 991 pesos.

Los comentarios de los panelistas fueron lapidarios con la senadora por el bloque Comunidad Neuquén. Sin embargo, el hecho como se presentó "tiene maldad", según Crexell, ya que el Estado no le pagará por ese servicio.