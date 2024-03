Cuidado al cazar ladrones por las redes sociales

Si bien las policías tienen su propia estrategia de difusión y no dan a conocer muchos hechos, lo cierto es todos los vecinos relatan sus vivencias extremas y los relatos se multiplican. Podrían hacer el ejercicio de averiguar a cuantos familiares y amigos les han robado en lo que va del año y cuántos conocer otros casos.

Hoy, no son pocos los funcionarios judiciales que reconocen que se ha incrementado la violencia en arrebatos y asaltos rápidos.

En dichos hechos, lo que más abunda es el robo de celulares, bicicletas, notebook y demás objetos que sean fáciles de reducir.

En muchos casos, estos delitos son conexos con el mundillo de la droga porque roban para comprar sustancia y un adicto en medio de una crisis de abstinencia es sumamente peligroso.

Por las redes sociales, principalmente por Facebook, se reducen muchos objetos robados.

La reducción en redes sociales

Pero volvamos a los objetos, todo lo que se roban es porque lo pueden reducir con facilidad por las redes sociales que es un gran mercado negro y como en todo mercado negro no hay controles.

Pensemos un poco en la reducción. Si yo robo y no tengo alguien que me lo cambie por dinero, el objeto se convierte en una amenaza para mí porque si la policía logra dar conmigo, ese objeto me complica mucho.

Pero avancemos un poco más, si nadie compra robado la recirculación de esos productos se detiene. Si ya sé, el delito cero no existe y con los precios que tienen hoy las cosas el compre pirata está más asociado a la realidad del bolsillo.

Una década atrás, existían comercios que eran una pantalla, como ferreterías y casa de arreglo de electrodomésticos, para reducir objetos robados. En esos negocios había toda una manera de comunicarse que había que seguir con pelos y señales para poder acceder a los productos de segunda mano. ¿Se entiende?

Incluso, en las ferias de los días sábados uno se podía hacer un pic nic porque se ofrecía de todo y hasta que podía regatear el precio. En ese entonces el que reducía, ponía el cuerpo y si hay algo que ha facilitado internet es el anonimato.

Hoy con el avance de la tecnología y el imperio de las redes, muchas de las víctimas de delito se lanzan, en aventuras detectivescas por las redes, para tratar de localizar la bici, el celu y la tele que le robaron.

Una vez ubicado el objeto, lo recomendable es realizar la denuncia y diseñar una estrategia conjunta con la Policía.

El riesgo de tratar mano a mano con los ladrones puede ser letal. No es aconsejable para nada y como decía un sepulturero socarrón: "el cementerio está lleno de imprescindibles".