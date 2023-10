Darle pelota a la educación

Un director técnico de fútbol de un importante club de primera división reveló la dura realidad educativa que atraviesan algunos jugadores. Carlos Tévez, entrenador de Independiente, contó hace unos días en una entrevista que tres de los jóvenes futbolistas que integran el plantel de primera le confesaron que no sabían sumar ni restar. Las declaraciones del ex jugador de Boca y Juventus, entre otros, demostró una parte de lo que las estadísticas vienen reflejando desde hace un tiempo acerca de la falta de conocimientos mínimos en Matemáticas por parte de los alumnos de primaria, según las pruebas Aprender. Por otra parte, las estadísticas señalan que el 46% por ciento de los alumnos argentinos de Tercer Grado no alcanza el nivel mínimo de lectura; es decir, 1 de cada 2 estudiantes no comprende un texto adecuado a su edad.