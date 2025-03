Descubrió un nuevo mundo de sabores, dejó su trabajo y se convirtió en una experta del té

SFP Tienda de te Amarte de Andrea Ramos (13).JPG Sebastián Fariña Petersen

"AmarTé" es un lugar repleto de delicados aromas y sabores que crece a grandes pasos. Todo llegó de la mano del yoga y un nuevo inicio donde comenzó a conectar con sus emociones y nueva forma de disfrutar la vida.

"Hice un taller sobre la filosofía del yoga y ahí comencé con un trabajo de introspección, era como replantearme qué era lo que a mi realmente me apasionaba, si bien el viajar y trabajar con turismo me encantaba, había una chispa que me faltaba. En ese camino de autoconocimiento de repente todas las preguntas eran con una taza de té en la mano, el te siempre estuvo en mi vida. Ahí empecé a decir por que esto que tengo tan cerca de mi es mi compañía, qué onda el mundo del té", contó.

SFP Tienda de te Amarte de Andrea Ramos (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

La curiosidad la sumergió en una nueva pasión, fue así que realizó una formación en sommelier, varios cursos para blendear. "Era una pasión, un amor, un disfrute de distintos aromas, sabores; cada vez que alguien se iba de viaje me traía un té porque sabían lo que mucho que me gustaba y lo que me apasionaba probar diferentes sabores". Siempre en la búsqueda, ahora planea realizar un viaje a Perú para conocer los productores de té, las plantaciones y estar en contacto con la planta "todo eso tiene una mística muy linda", dijo.

De las ferias al local propio

Atrás quedó la agencia de turismo, y ya inmersa en este nuevo mundo de sabores, Andrea empezó a ir a las ferias de emprendedores que hacen en la ciudad. Comenzó con los blends y el té puro de elaboración agroecológica que son traídos desde Misiones que trabajan la tierra sin agroquímicos. "No tengo té importados, son todos nacionales de las plantaciones que están en Misiones y Corrientes, es el té puro ya sea blanco, negro, verde", explicó. Pero los blends si son de elaboración propia, por eso ella se encarga de la creación de mezcla de frutas, flores y especias.

SFP Tienda de te Amarte de Andrea Ramos (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Todo se fue dando, a los dos años de empezar el emprendimiento abrí un showroom con una amiga, seguía yendo en paralelo a las ferias porque me gustaba el contacto con la gente, y después estuve un año ahí hasta que me animé a ir un poco más", reconoció. Y encontró un local sobre las calles Elordi y Brentana, donde hoy está AmarTé.

"No lo pensé demasiado, lo alquilé, me pasó lo mismo que cuando empecé con la marca, solté el perfeccionismo porque siempre fui muy detallista y con este trabajo interno del yoga empecé a soltar eso y confiar más en el proceso de saber que se iba a ir perfeccionando con el tiempo", recordó Andrea. "No lo pensé demasiado, lo alquilé, me pasó lo mismo que cuando empecé con la marca, solté el perfeccionismo porque siempre fui muy detallista y con este trabajo interno del yoga empecé a soltar eso y confiar más en el proceso de saber que se iba a ir perfeccionando con el tiempo", recordó Andrea.

No tenía todo el mobiliario, ni stock, ni mercadería pero decidió dejar que todo fluya. Gracias a donaciones y ayuda de amigos pudo abrirlo en mayo del 2024. Y desde entonces todo viene sorprendiéndola gratamente "la gente que viene al local es muy linda, es gratificante la devolución de la gente, eso te impulsa a seguir adelante".

Andrea atiende el local con una amiga, adonde la gente a veces entra y no sabe nada no sabe qué va a buscar y muchos hasta no tienen idea lo que es el té en hebras. "Acá el saquito no existe, es un enseñar, reeducar y hablar de las propiedades del té, la diferencia que hay y está bueno ir de a poco plantando esa semillita de un consumo más responsable, de como nos nutrimos. Y con el que conoce también se dan charlas que te llevan a lugares super hermosos, de las emociones y la salud, abre muchísimas puertas este lugar".

SFP Tienda de te Amarte de Andrea Ramos (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

La sorpresa del video viral

Hace algunas semanas, buscando algunas ideas para su emprendimiento, surgió un video hecho con mucho humor junto a una amiga; y como le viene pasando con muchas cosas en el último tiempo, su publicación en Instagram tuvo un alcance inesperado.

Tuvo una repercusión impensada, a la hora ya tenía como 9 mil reproducciones y se volvió viral llegando a casi 400 mil. "Nos trajo seguidores nuevos y mucha gente nueva. Nos abrió muchas puertas, no lo esperábamos", dijo.

viral negocio negocio te

La cantidad de gente que pasa por el local sigue creciendo, muchas de ellas han tenido la posibilidad de hacer alguna degustación en el local. "Acá se toma té todo el día, así que los que vienen pueden probar las distintas variedades siempre", afirmó.

SFP Tienda de te Amarte de Andrea Ramos (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Finalmente, la emprendedora aseguró que el crecimiento de Amarte viene de la mano de un cambio que hay en mucha gente que se ha volcado a una alimentación más consciente y saludable. "El pensar qué estoy llevando a mi cuerpo y cómo incide en todos los aspectos de nuestra vida. El té es complemento, un canal también porque lleva a un momento de pausa, de calma y entender lo lindo que puede ser ese momento, hay un concepto mal visto de parar un rato pero el té trae y te invita a bajar un cambio, hacer una pausa y ahí también surgen ideas, nuevos proyectos. Siempre digo que el té es un canal, una compañía y un momento de encuentro".