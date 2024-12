Desde lejos, qué se ve de Neuquén: narcomenudeo y corrupción

Cuando uno sale de la provincia descubre que al periodismo de otras latitudes poco y nada le importa Neuquén . No es porque no sea una provincia importante, sino que porque al igual que el resto de los medios están embotados en la dinámica del clickeo que suele enceguecer.

Tomando café con varios periodistas de Mendoza, una provincia vecina muy ligada a Vaca Muerta, descubrí no solo que sus precios están entre un 30 y 40 por ciento por debajo de los de Neuquén, sino que los mendocinos no viven con tanto furor el boom de Vaca Muerta. Eso sí, creen que es una política de Estado que no solo tiene Neuquén sino el Gobierno Nacional y no están para nada equivocados.