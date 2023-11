Desesperado pedido de medicamentos para mantener la vida de un joven de 20 años

La peor lucha o gestión es la que no se hace y más aún si de eso depende una vida. Así lo entendió y lo entiende Alejandra Fuentes, que vive en Zapala , quien desde hace 20 años se puso al hombro la vida y el cuidado de su hijo Ítalo Enríquez , quien desde temprana edad fue diagnosticado con la enfermedad conocida como Esclerosis Tuberosa (trastorno genético que causa el crecimiento de tumores no cancerosos en el cerebro y otros órganos) . Esta enfermedad en forma gradual fue causando estragos en el cuerpo del joven ya que lo fue limitando en su capacidad de pensar, razonar y aprender. A lo que se sumó sus dificultades motrices. Ante este panorama lleno de incertidumbres los padres y hermanas de Ítalo h acen múltiples esfuerzos para mejorar su calidad de vida . Sin embargo en los últimos meses vienen atravesando una situación alarmante ya que se les ha complicado enormemente acceder a los medicamentos que son los indicados y necesarios para tratar la enfermedad.

Al respecto Alejandra en contacto con LMNeuquén explicó que “hoy estamos viviendo momentos muy difíciles debido a la falta de respuestas de los gobiernos nacional y provincial ya que no nos han mandado medicación sumamente importante para la patología de mi hijo”. Al respecto agregó con bastante angustia que “hicimos recursos de amparo y no hay novedad alguna”.

ITALO ENRIQUEZ (1).jpg

A lo largo de los años, y en especial en los últimos meses, Alejandra ha debido a recurrir a los medios de comunicación para visibilizar el caso de su hijo y para exponer la falta de respuestas de los organismos correspondientes ante los pedidos de medicación y atención de calidad para su hijo. “Ya estoy cansada de que siempre que salgo a los medios ellos desmienten mis dichos y mis reclamos”, expresó. En este sentido denunció que “a la fecha a Ítalo y a otros pacientes les faltan Topiramato y Vigabatrina. Según el Ministerio de Salud de la provincia no hay proveedores”. Ante este escenario Alejandra expresó en forma contundente que “estamos en la desidia, no hay proveedor para una medicación que tiene que comprar la provincia, Topiramato, otra que la sacaron del comercio, Vigabatrina. Hoy tenemos la oportunidad de conseguirla en el extranjero pero no hay presupuesto para mí ya que no tengo obra social y la provincia no responde”. La medicación a la que hizo referencia es la Vigabatrina de 500mg (un medicamento anticonvulsivo) que tiene un costo superior a los 120 mil pesos por dos cajas y las cuales le sirven para cubrir un solo mes de su tratamiento.