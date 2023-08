Desmoronamiento en Chos Malal: "El cerro se está moviendo mucho"

El jefe de Bomberos Pablo Sandoval advirtió que el cerro de la Virgen en Chos Malal se está desplazando. No se puede descartar aún que haya personas atrapadas.

desmoronamiento cerro virgen chos malal Gentileza

Es probable también que se solicite la colaboración de un perro adiestrado en la búsqueda de personas y un guía procedentes de Rincón de los Sauces. "Por protocolo, no podemos descartar que haya personas adentro. No lo sabemos", dijo el bombero consultado.

En el lugar se sostiene un cordón de entre 200 y 300 metros a la redonda a modo de prevención. Las máquinas retroexcavadoras no volverán a intervenir en tanto el cerro se revele tan inestable como hasta ahora. Asimismo se monitorea otra zona, por donde pasaba la antigua traza de la ruta, donde afortunadamente no hay viviendas. Concretamente, se supervisa la zona que coincide con la intersección de la Ruta 43 y la calle Illia Pocino.

En tanto la vivienda que está justo donde termina el desprendimiento del cerro no está habitada.

¿Por qué se derrumbó el cerro?

No es el primer deslave que sufre el cerro. Con motivo de las lluvias persistentes que arreciaron en la provincia, el mes pasado, hubo un desprendimiento de rocas muy grandes que provocó la interrupción del tránsito en la Ruta 43.

"Esta es una zona que se dinamitó hace aproximadamente dos años para hacer la traza nueva. Puede ser que haya afectado la inestabilidad del terreno", recordó Sandoval.