Desvío de fondos públicos: Gloria Ruiz echó a su hermano del cargo en la Casa de las Leyes

Según expresó en el escueto escrito, la decisión se tomó "en virtud de la investigación iniciada, buscando asegurar que no se interfiera en el accionar del Ministerio Público Fiscal y garantizando de esta forma la independencia del poder judicial".

Ruiz se presentó esta mañana en el Ministerio Público Fiscal, luego de ser demorado el viernes por la Justicia para aportar datos en el marco de una investigación por supuesto peculado y defraudación a la administración pública. En el marco de la causa, en la que figura como principal imputado, se habían ordenado tres allanamientos: en Casa de las Leyes, la Legislatura y el domicilio de Ruiz, en la ciudad de Plottier. Aunque no hizo declaraciones, su abogado, Federico Diorio, afirmó que cuentan con la documentación que justifica las transferencias y aclaró que la investigación y los allanamientos responden, en realidad, a una estrategia de desprestigio político contra Gloria Ruiz.

"Nos estamos presentando para ver qué dice la denuncia, qué hay en el legajo y dar las explicaciones. El señor Ruiz no nació el día que asumió al cargo, tiene una historia previa, tiene trabajo, no es a lo único que se dedica", dijo el letrado.

SFP Allanamiento en casa de las leyes ruiz gloria estafa (13).JPG Sebastián Fariña Petersen

La explicación de su abogado

"Estamos trabajando armando una carpeta para dar toda la información y las explicaciones del caso", señaló y aclaró que la visita a la Fiscalía apuntaba a obtener información para trabajar en la defensa del hermano de la vicegobernadora. "Venimos a ver el legajo para ver de qué lo acusan y por qué lo investigan. Todavía no le acusan, no le formularon cargos y en Neuquén hasta la formulación de cargos no tenemos el objeto de la investigación. Sólo tenemos lo publicado en los medios", detalló.

El abogado admitió que "los plazos fijos existen, pero no de ahora, son previos". Y aclaró: "Vamos a demostrar los movimientos bancarios y todas las actividades que tenía, de las cuales ha venido el dinero".

pablo ruiz hermano gloria ruiz justicia fiscalia

"Él siguió trabajando ahora y siguió haciendo plazos fijos. Él lo hacía con sus ingresos. Él vive con sus padres, tiene pocos gastos y lo hizo para ahorrar", justificó el letrado, quien afirmó que Pablo Ruiz recibía dinero de la Legislatura y que hacía los gastos necesarios para viáticos y programas de Casa de las Leyes. "Él rendía cuentas a la Legislatura", dijo su abogado.

"Hay un error en los manejos que tiene la Legislatura. Por una cuestión que tiene, cuando tiene que depositar dineros para pagar gastos, lo deposita en cuentas personales de sus empleados. Todos esos gastos iban a la cuenta de él, están rendidos y está la información en la Legislatura", aseguró el abogado.