Deuda de Calf: hacen lugar a un amparo en contra de la ordenanza

Es la que permite el cobro de un plus por el acuerdo con Cammesa. Por ahora, la medida judicial no supone cambios en la norma.

Rambeaud señaló que resulta “llamativo” que todavía el Municipio no dispuso la publicación de la ordenanza sancionada por mayoría en noviembre para que entre en vigencia. Hasta tanto eso no suceda, Calf no podrá aplicar el cobro de un adicional a la factura de luz a los usuarios. No obstante, dijo que la publicación podría conocerse en las próximas horas luego del inicio de la feria judicial de verano.

junta de firmas contra CALF Y MUNICIPALIDAD (4).jpg Reciente campaña para recolectar firmas en contra de la ordenanza. Claudio Espinoza

“Planteo -dijo el abogado- que ha sido inconstitucional que (Calf)traspase al usuario el costo de una deuda por compra de energía que el usuario ya pagó en el 2019 y 2020 cuando pagaba la factura y que no es posible crear, por vía de una ordenanza, la posibilidad de que un deudor traspase su deuda a un tercero que no interviene de ningún modo en el acuerdo de voluntades”.

La cuestionada ordenanza 14.645, además de autorizar el cobro de un adicional para cancelar la deuda con Cammesa, habilita otros dos. Uno es para agregar el pago de la factura del servicio de agua y cloacas del EPAS y el otro para que Calf cobre una tasa municipal para el traslado de Complejo Ambiental Neuquén (CAN) cuyo proyecto, de momento, se desconoce.