Días de clases en Neuquén: ¿se recupera lo perdido? ¿Y a qué costo?

Un dato significativo para la educación pública de Neuquén este año fue que las clases comenzaron normalmente , a excepción de algunas contingencias puntuales, como la polémica por las repitencias en el nivel medio, pero que, en todo caso, no supuso un conflicto derivado de las siempre tensas relaciones entre el gobierno provincial de turno y el sindicato ATEN.

La provincia también adecuó el calendario escolar a los requerimientos acordados con el Consejo Federal de Educación (CFE) el cual, en la resolución n° 484/2024, estableció que las jurisdicciones que no cumplan con un mínimo de 760 horas de clase este año deberán recuperar la cantidad de horas no dictadas. En 2025, solo 13 jurisdicciones del país garantizan este mínimo de horas de clase para todos sus estudiantes de primaria. Neuquén se encuentra entre ellas, aunque no le sobra mucho: apenas 9 días.