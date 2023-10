Docente neuquina en Israel: "Tengo un minuto para refugiarme desde que escucho la sirena"

En su casa tiene una habituación con techo y paredes de grueso hormigón, y una ventana y una puerta también de hormigón. Es un búnker totalmente hermético que resiste una guerra, incluso química. Dice que todos sus vecinos y vecinas tienen una pieza de similares características. Desde la Guerra del Golfo de 1991 que lideró Estados Unidos contra la República Israelí, no hay construcción habilitada que no tengo su cuarto de seguridad.

El sábado por la madrugada, cuando los primeros bombazos despertaron a su familia, todos pensaron que eran parte de los entrenamientos militares a los cuales ya están habituados. Pero fue una lluvia de misiles interminable. Además, los sábados son sabáticos donde vive, de modo que es un día festivo para la comunidad y ni siquiera anda el transporte. Más tarde supo lo que estaba pasando, el horror que están viviendo.

"Estos últimos cinco días, los bombardeos y aviones son muy frecuentes. Es todo muy reciente y estamos en shock. No se lo deseo a nadie", expresó Daniela, en diálogo con LMNeuquén.

El riesgo mayor no pasa por los misiles, al menos en el caso de ella y los vecinos del asentamiento comunitario donde residen, en medio del desierto. Aunque están muy cerca de la Franja de Gaza, algo así como viajar de Neuquén a General Roca, la probabilidad de que uno de los misiles pegue en su pueblo es baja. "En realidad, apuntan a las poblaciones de mayor densidad", indicó.

Sin embargo, corren peligro de ser penetrados por terroristas. De hecho, el sábado lograron ingresar más de 2 mil terroristas de la organización Hamás. "Penetraron por aire, tierra y agua, y fue una masacre. Decapitaron a mucha gente, incendiaron a personas vivas. Por eso hay cuerpos que todavía no pueden ser reconocidos", contó.

Muchos terroristas ya regresaron a la Franja de Gaza, otros fueron abatidos. Pero todavía queda un centenar de Hamas cuyo paradero se desconoce. Son éstos los que pueden irrumpir en las casas y provocar otro golpe sangriento, en cualquier momento. "Ese es el riesgo, que entren a tu casa. Yo estoy hablando con vos, en este momento, y no sé lo que me puede pasar. Para esto no tenemos un alerta de misiles. Es lo que me pasó el domingo por la mañana. Tuve que ir a la escuela, que está a 10 kilómetros del pueblo. Yo no sabía lo que podía pasarme en la ruta. Es tremendo el miedo y la incertidumbre", reveló la neuquina israelita.

Todo cambió de golpe

Desde entonces, su vida y la de todos cambió drásticamente. Fue como volver a vivir el encierro de la pandemia, pero bajo el yugo terrorista, con el temor de que en cualquier momento caiga un misil o ingresen terroristas a tu casa.

La escuela donde trabaja suspendió las clases por tiempo indeterminado. Ahora retomaron las actividades vía Zoom, principalmente para saber cómo están sus alumnos y contenerlos. Muchos padres están en el frente y quedaron solos con sus madres. "La contención de la maestra y del equipo de psicólogos es muy fuerte", sostuvo.

Es importante preservar a los niños y adolescentes de las redes sociales donde circulan videos muy sangrientos. "Hoy por hoy la guerra no es solo militar, hay una guerra del miedo en imágenes", reflexionó.

El estado de alerta es constante. Las farmacias y hospitales permanecen abiertos, iguales que las grandes superficies comerciales. Permanecen informados y actualizan los últimos datos de una guerra que no saben cuándo puede terminar. Daniela teme que el enfrentamiento que mantiene el terrorismo Hamas con Israel trascienda fronteras e involucre a potencias mundiales. Dice que lo piensa todos los días.

"Me parece importante que la gente sepa que Israel no declaró la guerra, declaró el estado de guerra para activar todos los protocolos", aclaró.

También aclaró que Hamas no es la Franja de Gaza. Hamas es una organización terrorista. Es decir, aseveró "hay muchos civiles palestinos que están sufriendo esta situación".

Franja de Gaza no es Hamas

"Los civiles palestinos están gobernados por Hamas, un grupo de terroristas. Ellos están sufriendo tanto o más que nosotros de este lado (Israel). Ellos también la están pasando mal. No tienen nada que ver y están de rehenes", afirmó la docente neuquina.

Por otro lado destacó que en Israel no existe el deseo ni la voluntad de "matar a todos los que viven en Gaza" por esa misma razón. Porque hay población civil. Tanto es así que, comentó, Israel avisa cuándo y dónde va a bombardear para que los palestinos tengan la oportunidad de salvarse.

"Tenemos 1400 muertos en Israel y más de 5 mil misiles caídos. Hablamos de personas reconocidas, sin contar a los cadáveres que no se pueden identificar aún y a los secuestrados que son casi 200, entre bebes, niños, ancianos, mujeres, soldados, lo que se te ocurra". Daniela Zerahia Kuschnir.

En medio de todo, todavía no tuvo la necesidad de refugiarse con su familia en el búnker de su casa. Pero es consciente de que "hay que estar preparados".

"Yo tengo un minuto para refugiarme desde que escucho la sirena, y otros diez minutos más cuando se escucha el bombazo porque el misil puede estallar en el aire y caer en pedazos", contó. El tiempo se calcula en función de la distancia aérea que existe entre su pueblo y la Franja de Gaza (40 kilómetros).

¿Es posible la repatriación?

Este jueves se conoció un video muy emocionante donde varios argentinos fueron repatriados en el avión Hércules de la fuerza aérea argentina. Daniela lo piensa. Sin embargo, a la pregunta obligada: ¿Querés regresar con tu familia?"; ella respondió: "No sería mi primera reacción subirme a un avión. Es todo tan reciente que estamos en shock".

No obstante, hizo algunas consultas ante la embajada de Argentina en Israel, donde le informaron que los repatriados que subieron al Hércules son personas que padecen una enfermedad, turistas y jóvenes que estaban de intercambio. Es decir, no repatriaron a ciudadanos con doble pasaporte, como sería el caso (israelí-argentinos).

"El mensaje que recibió dice que es tan larga la lista que llegaría más rápido si saco un pasaje por una línea aérea privada. Además, tienen prioridades para repatriar", señaló la maestra neuquina.

Incluso confesó que para ella fue una gran sorpresa saber que sólo trasladaban a poco más de 40 personas.

"Lo del sábado por la madrugada fue una lluvia de misiles que hizo detonar la cúpula de hierro antimisiles que tiene Israel. Es decir, todos los sistemas de radares que detectan los misiles y los revientan con otros misiles en el aire para que no caigan en tierra. Esto ha salvado a Israel de que sea una catástrofe". Daniela Zerahia Kuschnir.

Encima ahora se sumó otro foco de conflicto bélico en el norte del país con otra agrupación de terroristas libaneses conocida como Hezbolá. "Nos mantienen informados, pero la realidad es que no sabemos que va a pasar, como sigue todo. Yo pienso todo el tiempo que va a pasar mañana", manifestó.

Terrorismo, una amenaza para todos

Ya es de noche en Israel, y Daniela tratará de conciliar el sueño. Pero antes de terminar con su relato, llevó un mensaje a todos: "El terrorismo nos incumbe a todos, no es algo que nos toca solo a nosotros. Estamos hablando de una organización terrorista, no es una guerra de un país contra un país. Ahora mismo hay un alerta que no se sabe si es real o fake news, donde pide hacer un viernes sangriento en distintos objetivos en el mundo. Por eso hay gran manifestaciones en Europa", advirtió con preocupación.

Con dos hijos varones y una hija mujer, alberga en su corazón el deseo de muchas mujeres: "La esperanza que tenemos todas las madres es que cuando sean grandes y tengan que ingresar al Ejército éste sea otro país".

En Israel, el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres.