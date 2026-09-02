Drama en Las Coloradas: falta de gas en las escuelas e intoxicaciones de estudiantes

Toda la comunidad educativa se manifestó frente a uno de los colegios y presentó una nota formal de reclamo al gobierno provincial.

La comunidad educativa de Las Coloradas atraviesa momentos de profunda preocupación e incertidumbre tras el reinicio de las clases . Luego de haber permanecido dos meses con las actividades paralizadas por la realización de una obra que tomó más de lo estipulado, docentes, directivos, familias y estudiantes de la Escuela Primaria N.º 88 y del CPEM N.º 75 volvieron a encender las alarmas por severos problemas en el sistema de gas que ponen en riesgo la salud y la seguridad de la comunidad.

La situación derivó en una concentración realizada frente al edificio de la Escuela N.º 88, en la que participaron equipos directivos, familias y la Comisión Directiva de la seccional local del gremio docente ATEN. Durante la jornada, las familias expresaron su malestar por la falta de respuestas definitivas por parte del Gobierno provincial y remarcaron que es responsabilidad del Estado garantizar establecimientos escolares seguros para enseñar y aprender. Las escuelas son lindantes entre sí, por lo que una única obra de gas dejó a ambos establecimientos sin la posibilidad de dar clases por dos meses.

Jorge Avila, secretario general de ATEN seccional Las Coloradas afirmó en diálogo con LM Neuquén que la obra iniciada en junio debía durar un mes, pero se dilató por cuestiones climáticas. Contó que se originó por una nueva disposición, que determinaba que las cañerías de gas solo podían colocarse por fuera de las escuelas.

Según afirmaron los manifestantes, la obra de gas ejecutada en los edificios contaba formalmente con la certificación y habilitación de finalización otorgada por la empresa YPF. Sin embargo, al retomar las actividades lectivas se registraron nuevos inconvenientes técnicos y presuntos cuadros de intoxicación en estudiantes, lo que encendió el temor de toda la localidad.

Según contó Ávila, las autoridades de la escuela recibieron avisos de parte de dos padres respecto a estudiantes de una de las instituciones. Las adolescentes habían sufrido síntomas que hicieron a los médicos presumir inhalación de monóxido de carbono.

El reclamo formal al Ministerio de Educación

Como resultado de la asamblea y la movilización, la comunidad educativa elaboró y envió una nota con carácter de urgencia dirigida a la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez; al responsable de Infraestructura Escolar, Javier De la Vía; y a las autoridades del área.

En la misiva, los firmantes exigieron la inmediata re-inspección de la obra de gas recién habilitada, advirtiendo que la comunidad "teme por la vida de todas y todos". Asimismo, denunciaron severas deficiencias en el abastecimiento del combustible, señalando que en la última recarga el camión proveedor solo llenó al 50% uno de los cuatro zeppelines con los que cuentan las instituciones para funcionar.

"Al día de la fecha, luego de haber estado dos meses sin clases, volvemos a retomar y vuelven a presentarse inconvenientes afectando la salud y la seguridad de toda la comunidad educativa", expresaron en el escrito, solicitando que el llenado de los depósitos de gas se realice acorde a las necesidades reales de los establecimientos para garantizar la continuidad pedagógica sin sobresaltos ni riesgos para la salud.

"Si finalizó una obra y fue aprobada por YPF por qué seguimos con casos de inhalación de monóxido de carbono", dijo Ávila. Tras el reclamo, durante la tarde de este miércoles se hizo presente el camión de gas para recargar los zeppelin. "Todavía estamos a la espera de que mañana vengan técnicos especializados y matriculados para hacer la inspección de nuevo y obtener alguna garantía para poder estar en los edificios sin que corra peligro nuestra salud".