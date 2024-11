El abogado mediático de Gloria Ruiz no duró ni un día: renunció del patrocinio

El anuncio del patrocinio se concretó este martes al mediodía, tanto por parte de Ruiz como de Oneto, quien ya eliminó el posteo de su cuenta de X (ex Twitter).

comunicado renuncia oneto ruiz

En el escrito inicial, los abogados hicieron referencia al "atropello institucional y antidemocrático que sufre la vicegobernadora de Neuquén" y señalaron que responde "de forma exclusiva la incomodidad que genera que una mujer y outsider de la política se encuentre en un cargo relevante dentro del gobierno provincial, sumado a la creencia de que se puede burlar la voluntad popular en función de la conveniencia de unos pocos".

Desde el estudio de Buenos Aires aclararon que ya trabajaban "en el estudio minucioso de los hechos para canalizarlos a la brevedad en acciones jurídicas para evitar que este atropello se vea consumado".

Quién es Francisco Oneto

Francisco Oneto, uno de los integrantes del estudio, fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, en fórmula con Carolina Píparo, pero fue derrotado por el gobernador Axel Kicillof.

Es conocido por sus intervenciones mediáticas y por haber ejercido como abogado en juicios de importante cobertura a nivel nacional. En el último tiempo, tomó relevancia pública por defender a Máximo Thomsen, uno de los rugbiers que fue condenado por el asesinato de Fernando Baéz Sosa a la salida de un boliche de Villa Gesell. En sus redes, sin embargo, recordó que "los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes".

Gloria Ruiz: "Esto es un golpe de Estado y es político"

La vicegobernadora Gloria Ruiz rompió el silencio este martes y se refirió a las acusaciones en su contra, después de participar de una reunión de Labor Parlamentaria donde los presidentes de bloque decidieron convocar a una sesión especial para mañana, donde se tratará un proyecto que busca declarar su "inhabilidad moral" para ejercer el cargo.

"¿Moral, gente? ¿Moral? Obviamente que estaba en labor preguntándole a los diputados, a todos los jefes de bloque, primero, de qué se discuta cuál es el cargo, o sea, ¿dónde está la justicia?", se preguntó Ruiz.

gloria ruiz

"Estamos hablando de la Legislatura de la provincia de Neuquén, estamos hablando de democracia. Yo no puedo creer el atropello. Este es un golpe de Estado a la democracia, a la institución de la Legislatura. Yo no puedo creer lo que está pasando, lo que están haciendo. Político porque me quieren correr del lugar, porque evidentemente soy un estorbo, porque levanto la voz, porque cuestiono, por ejemplo, el tema de las escuelas", señaló Ruiz en declaraciones a Canal 7.

"Acá hay un nivel de autoritarismo tremendo. No podés levantar la voz porque te aplastan la cabeza. ¿Cómo es la democracia? ¿Dónde está el derecho de las mujeres? Se supone que soy su compañera de fórmula, ¿no?", dijo en referencia al gobernador Rolando Figueroa.